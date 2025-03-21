شجون الهاجري تحتضن والدتها بالتبنّي في فيديو مؤثر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة شجون الهاجري بعيد الأم بطريقتها المميزة، حيث قدّمت في كواليس مسرحيتها الجديدة أغنية خاصة لوالدتها بالتبنّي، السيدة حياة، تعبيراً عن حبّها وامتنانها الكبير لها.

وحرصت النجمة الخليجية على الاحتفال بعيد الأم في كواليس مسرحية “صنع في الكويت كل شي بالبرد” وسط زملائها الذين شاركوها الفرحة، وظهرت شجون في المقطع وهي تقبّل والدتها الجالسة على كرسي متحرك بسبب إصابة في قدمها، وتتفاعل مع كلمات الأغنية التي تحاكي الأم ودورها في حياة الأطفال، بحب وحنان، وبدت متأثرة والدموع في عينيها، وكذلك الأمر بالنسبة الى والدتها التي بكت من التأثر، بينما جلست شجون بين قدميها وراحت تقبّلها وتحتضنها بحب.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع العلاقة المميزة التي تجمع شجون بوالدتها بالتبنّي، وأشادوا بالسيدة الفاضلة التي تمكنت من تربية طفلة ليست ابنتها الحقيقية بحب وحنان وساندتها ووقفت معها في كل مراحل حياتها الى أن باتت من أهم نجمات الخليج.

كذلك ظهرت شجون ووالدتها في مقاطع مصوّرة أخرى وهما توزّعان الهدايا بمناسبة القريقعان، وكانت تقول لها بعفوية وحماسة: “يلا وزعي القريقعان”، وغنتا مع كل الحاضرين “قريعان… الله يخلي حياة”، وسط تأثر وفرحة كبيرة من الجميع.

كما كتبت شجون الهاجري رسالة قالت فيها: “كل عام وانتي بخير أحلى وأقوى أم”، ووجهت كذلك شكراً خاصاً لزملائها المتواجدين معها على مشاركتهم لها هذا الاحتفال الخاص بوالدتها قائلةً لهم “الله يحفظ أمهاتكم ويرحم مَن توفى منهن”.