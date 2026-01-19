بالفيديو- في أوّل عيد ميلاد بعد زواجها، هديّة مي عزّ الدّين مميّزة هذا العام

دبي - فريق التحرير: في أجواء مفعمة بالحبّ والرّومنسيّة، احتفل أحمد تيمور بعيد ميلاد زوجته الممثّلة المصريّة مي عزّ الدّين، في مناسبة تعدّ الأولى لهما منذ دخولهما عش الزّوجيّة.

بهذه المناسبة، حرص تيمور على إشراك الجمهور هذه اللحظات الخاصّة من خلال نشر مقطع فيديو قصير يجمع بينهما عبر كتب: “كلّ عام وأنتِ سيّدة النّساء كل عام وأنتِ نجمة النّجمات. كلّ عام وأنتِ حبيبتي وزوجتي وابنتي وأغلى مخلوق يسكن قلبي. كلّ عام وأنتِ الحياة وما فيها، وضحكتكِ الّتي تجعل الدّنيا بأكملها أجمل. كلّ عام وأنتِ ناجحة ومحبوبة، ابنة خالة الشّعب العربيّ كله محقّقة كلّ ما تتمنّين. أدامكِ الله قريبة منه ومنّي، وبقلبكِ النّقيّ كما أنتِ.. وعقبال تمضية العمر كلّه معًا يا برنسيسّة الدّنيا، ودائمًا أنتِ قلبي ومفتاحه”. (http://www.instagram.com/p/DTqt6xUDVo2/)

​من جانبها، لم تتأخّر مي، في الرّدّ على زوجها، إذ علّقت قائلة: “وأنتَ طيّب يا هديّة الله لي”. (http://www.instagram.com/p/DTsFH6SDHcl/)

هذا المنشور لاقى تفاعلًا كبيرًا من روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي وزملائهم في الوسط الفنّيّ، إذ أحرز الكثير من الإعجاب في ساعات قليلة.

كما أشاد الجمهور بجمال علاقتهما والرّقيّ الواضح في تعاملهما، متمنّيًا لهما حياة زوجيّة مستقرّة مفعمة بالفرح ولمي عزّ الدّين دوام الصّحّة والعمر المديد والنّجاح المستمرّ في مسيرتها الفنّيّة.

​يُذكر أنّ مي عزّ الدّين وأحمد تيمور أعلنا زواجهما في شهر نوفمبر/ تشرين الثّاني ٢٠٢٥ الفائت.