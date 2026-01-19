“على خطاه”…  تجربة تفاعلية تمتد عبر ٤١ موقعًا تاريخيًا

دبي - فريق التحرير: نشر معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه GEA))، الفيديو التشويقي لمشروع “على خطاه”، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة X، حيث تضمَّن مشاعر مشاركين من مختلف دول العالم أجابوا عن سؤال: “كيف تتخيل رحلة الهجرة لو عشتها اليوم؟”، في مشاهد عكست الارتباط الإنساني والروحي العميق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدّمت تمهيدًا مؤثرًا لتجربة المشروع القادمة.

ويُعدُّ مشروع “على خطاه” أحد أبرز المشاريع التفاعلية التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه؛ بهدف تقديم تجربة ثقافية وتاريخية وسياحية فريدة تُعيد إحياء رحلة الهجرة النبوية الشريفة في قالب معاصر يوظف أحدث التقنيات في السرد والعرض، ويستمر لمدة ستة أشهر متواصلة.

ويأخذ المشروع زوّاره في رحلة واقعية تحاكي مسار الهجرة من غار ثور إلى مسجد قباء، مرورًا بأكثر من ٤١ موقعًا تاريخيًا يمتد على نحو ٤٧٠ كيلومترًا، تتخللها محطات مبيت، ومرافق ضيافة، ومطاعم ومتاجر، صُممت جميعها لتعكس أجواء تلك الرحلة التاريخية في مشهد تفاعلي شامل يجمع بين التاريخ والاكتشاف والتجربة.

ويجسّد مشروع “على خطاه ” الذي تُشرف عليه الهيئة العامة للترفيه، تكامل جهود عدد من الجهات الحكومية الخاصة، إذ يُنفّذ برعاية ودعم من إمارة منطقة المدينة المنورة وإمارة منطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والهيئة السعودية للسياحة، وبرنامجيّ خدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة، فيما تتولى شركة “صلة” تشغيل المشروع وإدارته التنفيذية، في إطار شراكة متكاملة تعزّز تجربة الزوّار وتدعم أهداف القطاع السياحي في المملكة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حضور المملكة على خارطة السياحة الثقافية، وتقديم تجربة نوعية تدمج بين التاريخ والاكتشاف، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في إبراز العمق الحضاري والثقافي للمملكة، وإثراء التجارب السياحية للزوار من داخل المملكة وخارجها.