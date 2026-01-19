شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط مع انحسار الاضطرابات في إيران وتراجع مخاوف الإمدادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي تحت الضغط السلبي

•ترامب يهدد أوروبا بالتعريفات الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار يومين ،لتسجل مستوي قياسي جديد ،وتقترب بشدة من التداول فوق 4,700 دولارًا للأونصة لأول مرة على الإطلاق ، بدعم التراجع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي.



ومع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول الأوروبية بسبب النزاع على جزيرة غرينلاند.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 2.05% إلى ( 4,690.80$) كأعلى مستوي على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,596.69$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,596.69$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، فقد المعدن الثمين "الذهب" نسبة 0.4% ، في ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح.



•وحققت أسعار الذهب الأسبوع المنقضي ارتفاع بنسبة 1.95%،في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ،ليبتعد عن أعلى مستوى في ستة أسابيع ، عاكسًا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي بسبب قلق المستثمرين مع تهديدات رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على أوروبا.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



تهديدات ترامب الجمركية

قال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات اعتبارًا من 1 فبراير على البضائع القادمة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، إلى حين السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.



ونددت دول الاتحاد الأوروبي الكبرى يوم الأحد بالتهديدات بفرض رسوم جمركية بشأن غرينلاند، واصفة إياها بالابتزاز، واقترحت فرنسا الرد بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية المضادة غير المجربة سابقًا.



وأفاد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأن سفراء الاتحاد توصلوا، يوم الأحد، إلى اتفاق مبدئي لتكثيف الجهود الرامية إلى ثني ترامب عن فرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 95% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 5%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال "مات سيمبسون"، كبير المحللين فى شركة ستون إكس: منحت التوترات الجيوسياسية المستثمرين في الذهب داعمًا إضافيًا لدفع المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية جديدة.



وأضاف سيمبسون: مع إضافة ترامب للرسوم الجمركية إلى المعادلة، بات من الواضح أن تهديده لغرينلاند حقيقي، وأننا قد نكون أقرب خطوة إلى نهاية حلف الناتو و الاختلالات السياسية داخل أوروبا.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الخميس بنحو 10.87 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،وبأكبر زيادة يومية منذ 22 ديسمبر الماضي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,085.67طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 3 مايو 2022.



نظرة فنية

سعر الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات الأسبوع - توقعات اليوم – 19-01-2026