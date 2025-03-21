ما حقيقة تدمير نجمة غال غادوت في ممر مشاهير هوليوود؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر مؤخرًا خبر يشير إلى تدمير نجمة الممثلة غال غادوت بعد ساعات من وضعها في ممر مشاهير هوليوود، إلا أن هذه المعلومات غير صحيحة. الصورة المتداولة تعود في الواقع إلى حادثة تحطيم نجمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018، مما يؤكد أن الخبر مفبرك ولا أساس له من الصحة.

غال غادوت تكشف عن معاناتها الصحية

في مقابلة حديثة ضمن برنامج “درو باريمور”، كشفت الممثلة العالمية غال غادوت عن تفاصيل مرعبة تتعلق بتعرضها لجلطة دماغية كبيرة أثناء حملها الرابع. وتحدثت غادوت، البالغة من العمر 39 عامًا، عن اللحظات الصعبة التي مرت بها عندما فقدت القدرة على السمع والرؤية في الشهر الثامن من حملها.

قالت غادوت خلال اللقاء:

“كنت أعاني من صداع شديد أنهكني تمامًا. كنت طريحة الفراش، ولم أستطع سماع أو رؤية أي شيء.”

خطأ في التشخيص ومفاجأة في المستشفى

أوضحت غادوت أن الأطباء شخصوا حالتها بداية بأنها مجرد “صداع نصفي شديد” رغم تفاقم الأعراض. وبعد إصرار من والدتها على إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء إصابتها بـ “جلطة دماغية كبيرة”.

وأضافت بتأثر:

“لو أنني مررت بولادة عفوية، لما كنت هنا”، مشيرة إلى أنها تعرضت بالفعل لثلاث جلطات دماغية، مما جعلها تشعر بمعنى الخوف من الموت لأول مرة.

تجربة غيرت حياتها

تعتبر غال غادوت هذه التجربة نقطة تحول في حياتها، حيث واجهت خطر الموت بسبب خطأ طبي في التشخيص. وأعربت عن امتنانها لوالدتها التي أصرت على الفحص الطبي الذي أنقذ حياتها.

تعاطف كبير من الجمهور

لاقت تصريحات غال غادوت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر المتابعون عن دعمهم وتعاطفهم معها، مشيدين بقوتها وصراحتها في مشاركة تجربة صحية مؤلمة بهذا الحجم.