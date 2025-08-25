إطلالة كاجوال.. دينا الشربيني تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

تفاعل وإشادة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 08:04 مساءً - بعد تأديتها مع الفنانة روبي أغنية "قلبي بلاستيك" بحضور الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته، عادت النجمةلتخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة. ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال باللونين الأبيض والأسود، جالسة على كرسي خشبي بابتسامة عريضة تعكس حالة من السعادة والثقة.ووثقت دينا الشربيني، تلك الجلسة بمجموعة صور نشرتها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، لتتلقى تفاعلاً واسعاً من جمهورها وزملائها في الوسط الفني الذين أبدوا إعجابهم بطلّتها الجديدة.يعرض حالياً للفنانةبدور السينما أحدث أفلامها وهو ""، الذي حقق إيرادات جيدة مع بداية طرحه، وخلال أحداثه تظهر "دينا" في حقبة في الأربعينيات بشخصية "زبيدة" ويربطها خط درامي ببطل العمل "درويش" الشخصية التي يقدمها الفنان عمرو يوسف الذي يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة من نصاب ومحتال إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأساً على عقب.فيلم "درويش" تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم وهم عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب وآخرون.على جانب آخر بدأت النجمة، تصوير أحدث أعمالها الدرامية بعنوان " لاترد ولا تستبدل" والذي تتعاون فيه مع الفنان أحمد السعدني مُجدداً بعد النجاح الذي حققاه سوياً في مسلسل "زي الشمس" قبل عدة أعوام.مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"مقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من تأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر، وإخراج مريم أبو عوف وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، ويشارك في البطولة بجانب دينا الشربيني وأحمد السعدني كل من: صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد وعدد آخر من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم قريباً.يمكنكم قراءة ...بحضور كريم محمود عبد العزيز وزوجته.. دينا الشربيني وروبي تشعلان المسرح بالساحل الشماليلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»