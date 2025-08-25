وفاة جيري أدلر نجم The Sopranos عن عمر يناهز 96 عامًا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 09:59 مساءً - توفي الممثل القدير جيري أدلر Jerry Adler نجم مسلسلي The Sopranos وThe Good Wife، عن عمر ناهز 96 عامًا، بعد مسيرة استثنائية وقصة نجاح بدأت خلف الكواليس في عالم المسرح لتزدهر لاحقًا على الشاشة، وقد ترك إرثًا غنيًا من الأدوار المسرحية والتلفزيونية، وفتح فكرًا جديدًا حول "نجم الشاشة في سن متأخر" الذي حقق انتشارًا واسعاً بعد سن الستين.

عاش بروح خفيفة.. ورحل بهدوء

Jerry Adler, ‘Sopranos’ star and New York native, dead at 96 https://t.co/yO7F2PxaWZ pic.twitter.com/8IunMxDNIL — New York Post (@nypost) August 24, 2025

— New York Post (@nypost)

توفي الممثل جيري أدلر، أمس 24 أغسطس، عن عمر ناهز 96 عامًا، في منزله ولم يُعلن عن سبب الوفاة، وقيل أنه توفي بسلام أثناء نومه في مدينة نيويورك، بحسب تصريح رسمي عن عائلته.

ونعاه جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك زملائه وعلى رأسهم ستيفن فان زانت Steven Van Zandt -زميله في The Sopranos- والذي عبر عن حزنه، قائلاً: "كان شرف لي العمل معك. رحلت بسلام يا صديقي".

والكاتب روبرت كينج Robert King، منتج وكاتب مسلسل The Good Wife، نعاه قائلًا: "النيّة كانت إبقاء دوره حلقة واحدة فقط، لكن مرحه جعلهم يبقونه لسنوات".

جيري أدلر.. وحكايته مع المثابرة

وُلد جيري أدلر في 4 فبراير 1929 في بروكلين، نيويورك، ونشأ في بيئة مسرحية عريقة. والده فيليب أدلر كان المدير العام لـ Group Theatre، وكانت عائلته من ألمع معلمي التمثيل عبر التاريخ .

أمضى عقودًا في مسرح برودواي كمدير خشبة مسرح ومنتج ومخرج، حيث شارك في أكثر من 50 إنتاجاً مسرحياً بارزاً، مثل: My Fair Lady، Annie، The Apple Tree وغيرها من العروض الشهيرة.

بدأ التمثيل على الشاشة في الستينيات من عمره، وكانت بدايته في فيلم The Public Eye عام 1992 إلى جانب جو بيسي والذي شكّل نقطة تحول حقيقية في مسيرته.

أبرز أدواره التلفزيونية جاءت في مسلسل The Sopranos وظهر في نحو 28 حلقة على مدى ستة مواسم (1999–2007)، وكان من الشخصيات الأيقونية في العمل. وكذلك في مسلسل The Good Wife.

