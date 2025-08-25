بعد رحلة علاجية طويلة وعودتها إلى مصر.. مصطفى قمر يوجه رسالة مؤثرة لـ أنغام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 11:04 مساءً - عبَّر الفنان مصطفى قمر، عن سعادته الكبيرة بعودة الفنانة أنغام إلى مصر، وذلك بعد رحلة علاجية طويلة استغرفت عدة أسابيع في ألمانيا، أجرت خلالها عمليتين في البنكرياس.

مصطفى قمر لـ أنغام: "حمد الله على السلامة"

وحرص مصطفى قمر ، على توجيه رسالة خاصة للنجمة أنغام، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، احتفاءً بعودتها إلى أرض الوطن، جاء مضمونها كالتالي: "حمد الله علي السلامة يا انغام ياغالية خضيتينا عليكي". الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

رسالة مصطفى قمر لأنغام بعد عودتها لمصر- الصورة من حساب الفنان بإنستغرام

جمهور أنغام يحتفل بعودتها إلى مصر

تصدر اسم الفنانة أنغام ترند منصات التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث الشهير "غوغل" ، عقب إعلان الإعلامي محمود سعد عن عودتها بصورة رسمية إلى مصر، حيث أعلن الخبر عبر منشور له عبر صفحته على الـ"فيسبوك"، قال من خلاله: "من الطائرة على ارض مصر سمعت صوت انغام وقلت لها حمد الله على السلامة نورتي بلدك.. وصوتها جميل ومتألق كالعادة".



أدخل هذا الخبر البهجة والسرور إلى قلوب جمهورها ومحبيها في الوطن العربي، وهو ما بدا واضحًا في تعليقاتهم على منشور سعد، خاصة بعد القلق الكبير الذي عاشوه طوال الفترة الماضية بسبب تضارب الأخبار حول حالتها الصحية.



وكانت بعض الشائعات قد تحدثت عن إصابة أنغام بخراج على البنكرياس، إلا أن الإعلامي محمود سعد نفى ذلك تمامًا مؤخرًا عبر حسابه بالفيسبوك، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية من الصحة، قائلاً: "الكلام عن وجود خراج على البنكرياس غير صحيح إطلاقًا.. ولم يحدث أي خطأ طبي في العملية، والمضاعفات التي حصلت هي مضاعفات طبيعية قد ترافق مثل هذا النوع من الجراحات الكبيرة والخطيرة.



