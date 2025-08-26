أنغام وأول ظهور عقب عودتها إلى مصر .. صور برفقة نجليها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 01:07 صباحاً - سجلت الفنانة أنغام أول ظهور لها بعد عودتها من رحلتها العلاجية في ألمانيا، حيث شاركت محبيها و جمهورها عبر خاصية " الاستوري" التابعة لحسابها الرسمي على " انستغرام" صوراً جديدة برفقة نجليها.

أنغام تطمئن جمهورها بعد عودتها من ألمانيا

وكانت السعادة والفرحة ترتسمان على وجه أنغام ونجليها أيضاً، ويعد هذا الظهور هو الأول للنجمة أنغام بعد فترة علاجية طويلة قضتها في ألمانيا أجرت خلالها عمليتين في البنكرياس،الأمر الذي طمأن جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، خاصة بعد القلق الكبير الذي عاشوه طوال الفترة الماضية بسبب تضارب الأخبار حول حالتها الصحية.

أنغام برفقة نجلها - سكرين شوت من خاصية الاستوري التابعة لحسابها الرسمي على انستغرام

أنغام برفقة نجلها - سكرين شوت من خاصية الاستوري التابعة لحسابها الرسمي على انستغرام

جمهور أنغام يحتفل بعودتها إلى مصر

تصدر اسم الفنانة أنغام ترند منصات التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث الشهير "غوغل" ، عقب إعلان الإعلامي محمود سعد عن عودتها بصورة رسمية إلى مصر، حيث أعلن الخبر عبر منشور له عبر صفحته على الـ"فيسبوك"، قال من خلاله: "من الطائرة على ارض مصر سمعت صوت انغام وقلت لها حمد الله على السلامة نورتي بلدك.. وصوتها جميل ومتألق كالعادة".

أدخل هذا الخبر البهجة والسرور إلى قلوب جمهورها ومحبيها في الوطن العربي، وهو ما بدا واضحًا في تعليقاتهم على منشور سعد، خاصة بعد القلق الكبير الذي عاشوه طوال الفترة الماضية بسبب تضارب الأخبار حول حالتها الصحية.

يمكنكم قراءة: والد أنغام يكشف لـ الخليج 365 تطورات الحالة الصحية لابنته وموعد عودتها للقاهرة

تفاصيل رحلة أنغام العلاجية

وكان الدكتور خالد منتصر، قد كتب قبل أيام عبر حسابه على "فيسبوك" تفاصيل الرحلة العلاجية، حيث قال: "أن أنغام دخلت في البداية مستشفى الصفا في القاهرة بعد إصابتها بـ التهاب حاد في البنكرياس (Acute pancreatitis)، مع ارتفاع في الإنزيمات وألم شديد. وبعد إجراء الفحوصات والأشعة، تبين وجود كيس على البنكرياس، وهو ما أثار الشكوك الطبية بين احتمال أن يكون كيسًا حميدًا أو سرطانًا غديًا (adenocarcinoma)، غير أن نتائج الأشعة رجّحت عدم وجود مؤشرات سرطانية وفقًا لرأي الأطباء المصريين".

وأضاف: "عندما علمت أنغام بوجود الكيس، رفضت استكمال رحلة العلاج في مصر، وقررت مراسلة أحد المراكز الطبية في ألمانيا، لتسافر هناك إلى مركز متخصص (غير المركز الذي عالج الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما تردّد خطأ، وبحسب ما أوضحه منتصر، قرر الأطباء الألمان إجراء تدخل بالمنظار لتصريف السائل الموجود في الكيس عبر المعدة. وبعد التحليل، تبيّن أن السائل حميد (benign) وليس سرطانيًا".

رغم نجاح عملية التفريغ، لم تختفِ آلام أنغام كما توقّع الأطباء. فعند عودتها للأكل والشرب، عاد الألم بقوة، ليكتشف الأطباء بالمنظار أن الكيس قد تحوّل إلى خُراج (abcess).

هذا التطور استدعى إجراء جراحة باستخدام الروبوت، إلا أن المشكلة – بحسب منتصر – أن الألم ظل مستمرًا، وهو ما يمثل تحديًا صعبًا لأي جراح، حيث يظل العرض قائمًا رغم إزالة السبب الأساسي المرجّح.

أكد خالد منتصر أن الأطباء الألمان ما زالوا في حيرة من استمرار الآلام، لكنه شدّد على أن الحالة ليست سرطانية حتى هذه اللحظة، داعيًا إلى ضرورة الانضباط في نقل المعلومات الطبية بشأن حالة أنغام.

واختتم الطبيب والكاتب منشوره برسالة وجدانية قائلاً: "نتمنى الشفاء للجميلة أنغام التي نحلم بعودتها إلى خشبة المسرح، لكي نتعطر برذاذ الجمال على ضفاف حنجرتها... بنحبك يا أنغام.

أطلعوا على أنغام تخضع لجراحة جديدة في البنكرياس

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».