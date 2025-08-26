هل يواجه أشرف عبدالباقي الصلع؟.. الفنان يجيب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 05:12 مساءً - ظهر الفنان أشرف عبد الباقي خلال الأشهر الماضية بنيولوك مختلف تماماً، وكان لافتاً للانتباه أنه أصبح أصلع، مما أثار الفضول والتساؤلات حول حقيقة هذا اللوك.

حقيقة صلع أشرف عبد الباقي

دوره في ولد وبنت وشايب

أجرى أشرف عبد الباقي مؤخراً لقاءًا مصوراً أثناء كواليس أحدث أعماله الدرامية "ولد وبنت وشايب"، وأكد أن الصلع أمر طبيعي ولا يُعتبر إهانه، وأكد أن هذا الشكل مجرد ستايل جديد لشخصية قدمها خلال الفترة الماضية، وقال أن شعره الأصلي بدأ في الظهور وقريباً سيعود للشكل الذي اعتاد عليه الجمهور.كشفأنه سيجسد في أحدث أعماله الدرامية "ولد وبنت وشايب" دور رجل كبير يتخيل أن إحدي الفتيات في العمل حفيدته وتتطور علاقتهما خلال الأحداث.

أما عن العمل مع مخرجين جدد قال: "أنا دائماً بتعامل مع مخرجين جدد وده العمل رقم 12 ليا مع مخرجين شباب بستفاد من حماسهم".

وقال عن ابنته زينه التي تتولى إخراج العمل: "مبسوط بيها جدًا لأنها عملت قبل فيلم مين يصدق 7 أفلام واتنين منهم دخلوا مهرجان كان، هي درست أكتر من حاجة وعندها شغف كبير للإخراج علشان كده أنا فخور بيها".

مسلسل "ولد وبنت وشايب"

مسلسل "ولد وبنت وشايب" عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions.

ويضم مسلسل ولد بنت شايب كلٌ من الفنان أشرف عبد الباقي، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، انتصار، مروان المسلماني، نبيل عيسى وآخرين، والعمل من إخراج زينة أشرف عبد الباقي، ومن المنتظر عرضه خلال الأشهر القادمة.

