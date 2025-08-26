قبل عرضه.. صور جديدة من كواليس مسلسل وتر حساس 2 لـ غادة عادل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 10:02 مساءً - يواصل المخرج وائل فرج تصوير الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس". بطولة الفنانة غادة عادل؛ تمهيدًا لعرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة؛ حيث سيُطرح ضمن موسم مسلسلات "الأوف سيزون"؛ حيث يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، ولعبت دَور البطولة فيه الفنانة صبا مبارك.

جرعة من الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والتشويق

يتناول مسلسل "وتر حساس 2" قصة درامية اجتماعية مشوّقة ومليئة بالإثارة والجريمة؛ حيث يتضمن المسلسل قضايا اجتماعية متنوّعة، كما في الموسم الأول، مثل: المشاكل الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة؛ مما أثار تفاعلاً واسعاً وترقباً كبيراً من الجمهور؛ لمعرفة ما سيحمله الموسم الجديد من أحداث مشوّقة.

أبطال مسلسل وتر حساس 2- الصورة من المركز الإعلامي للشركة المنتجة

أبطال مسلسل "وتر حساس 2"

وينضم إلى أبطال الجزء الثاني من المسلسل، النجمة غادة عادل، بالإضافة إلى نجوم الجزء الأول: محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده. كما يشهد الموسم الثاني انضمام أربعة نجوم جدد: كمال أبورية، محمد محمود عبد العزيز، رانيا منصور، وإلهام وجدي. ويشارك أيضاً في العمل نخبةٌ من الفنانين الذين أسهموا في نجاح الجزء الأول. المسلسل من تأليف أمين جمال. وإخراج وائل فرج. ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كمال أبورية في كواليس التصوير- الصورة من المركز الإعلامي للشركة المنتجة

خيوط معقدة للعلاقات الإنسانية

ويعود العمل في موسمه الجديد، والمُقرر عرضه عبْر منصة "يانغو بلاي"؛ ليستكمل كشف الخيوط المعقدة للعلاقات الإنسانية: الغيرة، الخيانة، الانتقام، الحب، العائلة والصداقة؛ للتواصل مع جمهور واسع على مدار 45 حلقة.

وتبدأ أحداث الجزء الثاني من "وتر حساس" بعودة "رشيد"، الذي يجسده محمد علاء، إلى وطنه ساعياً لاستعادة مكانته داخل العائلة، من خلال الزواج من ابنة عمه "فريدة"، التي تؤدي دورها غادة عادل. ومع مرور الوقت، تكتشف فريدة أسرار صراع قديم بين زوجها ووالدها؛ فتشتعل الخلافات داخل العائلة. وتزداد الأحداث توتراً مع خروج كاميليا، التي تقدّمها إنجي المقدم، من السجن؛ لتتحول القصة إلى مواجهة تمزج بين الحب والانتقام.

كواليس تصوير مسلسل وتر حساس 2- الصورة من المركز الإعلامي للشركة المنتجة

مسلسل "وتر حساس"

وقد حقق الجزء الأول من مسلسل "وتر حساس" نجاحاً وانتشاراً واسعاً، بعد أن نالت قصته إعجاب شريحة عريضة من محبي الأعمال الدرامية؛ إذ دارت أحداثها حول المشاكل الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل. وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور. وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك. وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

مسلسل "وتر حساس" تم عرضه في 45 حلقة، وجاء من بطولة: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبدالنبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين. ومن تأليف أمين جمال. وإخراج وائل فرج.

الفنان محمد علاء والمخرج وائل فرج في الكواليس- الصورة من المركز الإعلامي للشركة المنتجة

