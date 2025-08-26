القبض على تارا عماد في شاهد قبل الحذف.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 11:11 مساءً - تعيش الفنانة تارا عماد واحدة من أكثر مراحلها الفنية نشاطًا وتألقًا، حيث تجمع بين التواجد المكثف على شاشة السينما والدراما في ذات الوقت، بالتوازي مع تصوير مشروعات جديدة وانتهاءها من مشاريع أخرى تنتظر موعد عرضها الرسمي خلال الفترة المقبلة، لتثبت تارا عماد أنها تعيش بالفعل موسمًا استثنائيًا في مسيرتها الفنية على كافة المستويات.
مسلسل"شاهد قبل الحذف" مكون من 30 حلقة، بطولة تارا عماد، على الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمرو القاضي، محمد عبد الجواد إضافة إلى عدد من طلبة معهد فنون مسرحية، تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري، ومقرر عرضه على قناة mbc مصر قريباً.
وفي الدراما، تتصدر تارا عماد بطولة حكاية "إنت وحدك - just you" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، والتي يتم عرض حلقاتها هذا الأسبوع.
لا يتوقف نشاط تارا عماد عند الأعمال المعروضة حاليًا، إذ تستعد لطرح عدد من الأفلام التي انتهت من تصويرها مؤخراً، في مقدمتها "7Dogs" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، من قصة المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو محمد الدباح، وإخراج العالميين Adel وBelal، مخرجي فيلم "Bad Boys 3"، وأيضاً فيلم "الجواهرجي" المؤجل منذ ثلاث سنوات، من بطولة محمد هنيدي ومنى زكي.
شخصية تارا عماد في "شاهد قبل الحذف"حاليًا، تصور تارا عماد مسلسل "شاهد قبل الحذف"، والتي تنتقل من خلاله إلى منطقة فنية شديدة الارتباط بالواقع، حيث تجسد دور "مؤثرة" على إحدى المنصات الشهيرة، ويتم القبض عليها بسبب ممارسات غير مسؤولة.
"درويش" و"أنت وحدك" على شاشتي السينما والدرامافي السينما يُعرض حاليا لـ تارا عماد فيلم "درويش" بمشاركة عمرو يوسف، دينا الشربيني، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وانطلق عرضه يوم 13 أغسطس الجاري.
تجربة سينمائية جديدة مع ويجزوفي نفس السياق تخوض تارا عماد تجربة جديدة على شاشة السينما من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "وتر واحد"، حيث تجسد دور البطولة النسائية أمام مطرب الراب ويجز في أولى خطواته التمثيلية، ويضم العمل أيضا الفنانة مايان السيد، إلى جانب ظهور خاص للنجم آسر ياسين، وهو من تأليف وإخراج علي العربي. وقد انطلق تصوير الفيلم مؤخراً.
