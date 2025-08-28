رحلة إيما ستون بمهرجان فينيسيا.. من Birdman إلى Bugonia

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 08:20 مساءً - إيما ستون صاحبة وجه سينمائي هادئ وناعم، ولكنه قوي وصاحب تأثير عميق في كل دور وشخصية تلعبها. شاركت في العديد من المهرجانات والحفلات السينمائية، ولكن تظل مشاركتها في مهرجان فينيسيا السينمائي موضع اهتمام لضخامة وعراقة المهرجان؛ كونه أقدم مهرجان سينمائي.

واليوم مع عرض فيلمها المُشارك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان؛ Bugonia، سنتعرف إلى رحلتها مع مهرجان فينيسيا منذ مشاركتها الأولى به عام 2014 بفيلم Birdman وصولاً لفيلم 2025 Bugonia.

فيلم Birdman عام 2014

المشاركة الأولى لـإيما ستون بمهرجان فينيسيا كانت من خلال فيلم Birdman، الذي كان فيلم الافتتاح، وحضرت ستون المهرجان رفقة صديقها آنذاك أندرو غارفيلد.

وتدور أحداث الفيلم حول ممثل فاشل، يحاول إحياء مسيرته المهنية المتدهورة من خلال الكتابة والإخراج والتمثيل في إنتاج برودواي.

الفيلم جاء من بطولة إيما ستون، مايكل كيتون، زاك غاليفياناكيس، إدوارد نورتون، وجاء من إخراج أليخاندرو ج. إيناريتو. هذا ولم يحصل الفيلم على أي جوائز بالمهرجان.

فيلم La La Land عام 2016

عُرض فيلم La La Land في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بنسخته الـ 73 عام 2016، وكان أول فيلم يُعرض في المهرجان لهذا العام، وقد لاقى استحساناً كبيراً. وكان أبطاله ومخرجه، بالإضافة إلى لجنة تحكيم هذا العام، على السجادة الحمراء لحضور العرض الأول.

وقد فازت إيما ستون بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الموسيقي في نسخة المهرجان لعام 2016. وتدور أحداثه عندما يتبع سيباستيان (ريان غوسلينغ)، عازف البيانو، وميا (إيما ستون)، الممثلة، شغفهما ويحققان النجاح في مجالاتهما، ويجدان نفسيهما ممزقين بين حبهما لبعضهما البعض وحياتهما المهنية.

فيلم The Favourite عام 2018

جاءت المشاركة الثالثة لإيما ستون بمهرجان فينيسيا والأولى لها مع المخرج يورغوس لانثيموس من خلال فيلم The Favourite، الذي حصل على جائزتين رئيسيتين في المهرجان، وهما جائزة لجنة التحكيم الكبرى التي تسلمها يورغوس لانثيموس، بينما فازت أوليفيا كولمان بجائزة فولبي لأفضل ممثلة، كما رُشح الفيلم لـ 10 جوائز أوسكار وجائزة واحدة كانت من نصيب أوليفيا كولمان أفضل ممثلة.

تدور أحداث الفيلم في بدايات القرن الثامن عشر، حول الملكة آن، ملكة إنجلترا، التي تُصاب بمرضٍ ما، بينما تُشرف مساعدتها المقربة سارة تشرشل على شؤون البلاد المهمة. وسرعان ما تتغير الأمور عندما تبدأ أبيجيل، ابنة عم سارة، في خدمة الملكة.

جاء الفيلم من بطولة أوليفيا كولمان، ريتشل وايز، نيكوﻻس هولت، فاي دافيني، إيما ستون، جيمس سميث، بينما تولى الإخراج يورغوس لانثيموس.

فيلم Poor Things عام 2023

على الرغم من مشاركة الفيلم في نسخة مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2023، إلا أن إيما ستون لم تشارك بالحضور في المهرجان بسبب إضراب هوليوود في تلك الفترة، بينما حضر المخرج يورغوس لانثيموس فقط. وقد حصل الفيلم على جائزة الأسد الذهبي أفضل فيلم، وتسلم لانثيموس الجائزة.

تدور أحداث فيلم Poor Things في إطار من الخيال العلمي والرومانسية لقصة امرأة شابة من العصر الفيكتوري تُدعى بيلا باكستر، والتي تلعب دورها إيما ستون ورحلتها من الموت للعودة للحياة مرة أخرى على يد العالم الغامض الدكتور جودوين باكستر، الذي يلعب دوره ويلم ديفو. بيلا تعود للحياة، لكن بعقل طفلة، بعدما قام العالم الغريب دكتور جودوين باكستر بإجراء عملية معقدة لها بشكل لا يخلو من الخيال العلمي.

فيلم Poor Things من بطولة إيما ستون، مارك رفالو، وويلم ديفو، وقد تغيب جميعهم عن مهرجان فينيسيا 2024 بسبب إضراب هوليوود، بينما كان الوحيد الذي حضر الرد كاربت الخاصة بالفيلم هو يورغوس لانثيموس مخرج الفيلم.

فيلم Bugonia عام 2025

تشاركبفيلم- الذي يُعد التعاون الرابع لها مع المخرج يورغوس لانثيموس- بمهرجان فينيسيا 2025، وقد رصدت الكاميرات وصول إيما ستون فينيسيا لحضور عرض الفيلم.

تدور أحداث الفيلم حول شابين مهووسين بنظريات المؤامرة، يقومان باختطاف الرئيس التنفيذي لشركة كبيرة (ستون)، مقتنعين أنها كائن فضائي عازم على تدمير كوكب الأرض.

شارك في بطولة الفيلم بجانب إيما ستون؛ جيسي بلمونز، أليسيا سيلفرستون، ستافروس هالكياس، أيدان ديلبيس، وهو من إخراج يورغوس لانثيموس.

الفيلم يستعرض صراعها للبقاء وفك رموز المؤامرة التي تُحيط بها، وسط تحولات نفسية وجسدية ملحوظة، منها حلاقة رأسها التي تعكس تحولها الداخلي والخارجي.

ومن أجل تصوير الفيلم، اضطرت إيما ستون لحلق شعرها، وارتداء شعر مستعار لفترة طويلة. هذه التجربة جعلتها تشعر بمزيج من المشاعر، بين التفاني في العمل، والشعور بالحزن لاستعادة ذكريات مؤلمة.

