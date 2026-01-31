تداعيات أزمة اللوحات تلاحق مها الصّغير… استقالة رسميّة واستئناف الحكم بسجنها

دبي - فريق التحرير: لا تزال تداعيات أزمة اللوحات الفنّيّة تلقي بظلالها على مسيرة الإعلاميّة المصريّة مها الصّغير، في ظلّ تطوّرات جديدة على الصّعيدّين المهنيّ والقانونيّ، كان أبرزها تقديها استقالتها رسميًّا من عملها الإعلاميّ.

وعلم “القاهرة٢٤” أنّ مها الصّغير تقدّمت باستقالتها من الشّركة المتّحدة للخدمات الإعلاميّة، لترك عملها كمذيعة، وهو ما قوبل بالموافقة من جانب الشّركة، في خطوة تعكس تأثير الأزمة الأخيرة على وضعها المهنيّ.

وفي السّياق نفسه، تقدّم فريق الدّفاع عن مها الصّغير بطلب استئناف الحكم بحبسها لمدّة شهر، إلى جانب غرامة ماليّة قدرها عشرة آلاف جنيه، وذلك على خلفيّة إدانتها في قضيّة التّعدّي على حقوق الملكيّة الفكريّة وسرقة أعمال فنّيّة، بعد صدور الحكم من المحكمة الاقتصاديّة.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصاديّة قد أسدلت السّتار على القضيّة في أواخر ديسمبر ٢٠٢٥، بإصدار حكم يقضي بحبس الإعلاميّة شهرًا وتغريمها ماليًّا، بعد ثبوت نسبها لوحات فنية تعود لفنّانين عالميّين إلى نفسها، دون الحصول على إذن أو موافقة.

وفي أول تعليق لها حول الحكم قالت مها: “اللهم أخرجني من حولي إلى حولك، ومن عزّي إلى عزّك، ومن ضعفي إلى قوّتك، ومن انكساري إلى عزّتك، ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك”.

“اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.”

وبدأت فصول الأزمة في يوليو ٢٠٢٥، عندما ظهرت مها الصغير في برامج “معكم منى الشاذلي” وعرضت خلال الحلقة عددًا من اللوحات الفنية، مؤكدة أنها من إبداعها الشخصي. غير أن هذه التصريحات سرعان ما أثارت موجة من الجدل، بعدما خرج عدد من الفنانين العالميين ليكشفوا أن الأعمال المعروضة تعود إليهم، وأنها نُسبت زورًا إلى الإعلامية المصرية دون علمهم أو موافقتهم.

وعلى إثر ذلك، أحالت جهات التحقيق المصرية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية للأعمال الفنية، ونسبتها لنفسها، وهو ما اعتُبر مخالفة جسيمة أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والفنية.

بالتوازي مع التحقيقات، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراره بمنع مها الصغير من الظهور على جميع الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، وذلك خلال اجتماع رسمي برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز.

وأوضح المجلس في بيانه أن الإعلامية خالفت القواعد والمعايير المهنية المعتمدة، ما استدعى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهة سرقة الأعمال الفنية.

وبعد استكمال التحقيقات ونظر القضية أمام المحكمة الاقتصادية، صدر الحكم النهائي بحبس مها الصغير شهرًا وتغريمها عشر آلاف جنيه، لتغلق بذلك واحدة من أكثر القضايا الفنية والإعلامية إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة.

يُذكر أن مها الصغير هي طليقة الممثل المصري أحمد السقا.