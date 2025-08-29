فيلم المشروع X ينطلق للجمهور 4 سبتمبر على هذه المنصة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 03:59 مساءً - حقق فيلم "مشروع X" للنجم كريم عبد العزيز نجاحًا لافتًا في شباك التذاكر، محتلاً المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في مصر والوطن العربي بإجمالي بلغ 141 مليون جنيه، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز الإنتاجات السينمائية خلال الفترة الأخيرة.

عرض حصري للجمهور ابتداءً من 4 سبتمبر

أول فيلم عربي بتقنية IMAX

أعلن التطبيق الترفيهي "يانغو بلاي" عن طرح الفيلم حصريًا عبر منصته ابتداءً من 4 سبتمبر المقبل، ليمنح جمهوره فرصة متابعة العمل مباشرة بعد عرضه في دور السينما. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المنصة لتقديم أحدث وأضخم الإنتاجات للجمهور العربي.تم تصوير الفيلم في مصر وتركيا وإيطاليا باستخدام أحدث تقنيات العرض العالمية، ليصبح أول فيلم عربي يصور بتقنية IMAX. العمل يجمع بين المخرج بيتر ميمي والنجم كريم عبد العزيز في تعاون جديد بعد نجاحاتهما المشتركة، وهو من تأليف بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج "سينرجي بلس" (تامر مرسي).

وبجانب كريم عبد العزيز يشارك في بطولة الفيلم ياسمين صبري، إياد نصار، وأحمد غزي، مع د ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، هنا الزاهد، ومصطفى غريب. وتدور الأحداث حول الدكتور يوسف الجمال، عالم مصريات يدخل مغامرة تمتد من أهرامات الجيزة إلى الفاتيكان، في محاولة لإثبات نظرية جديدة عن أسرار بناء الهرم الأكبر.

شراكة ناجحة

يجمع "" المخرج بيتر ميمي والنجم كريم عبد العزيز في تعاونٍ جديد بعد أعمال بارزة مثل مسلسل "الحشاشين" وفيلم "بيت الروبي"، ليؤكدا استمرارية الشراكة الناجحة بينهما في تقديم إنتاجات جماهيرية متميزة. ويأتي الفلم بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "مملكة الحرير" لبيتر ميمي بأرقام مشاهدة قياسية عبر يانغو بلاي.

وصرح خالد السرجاني، رئيس قسم الاستحواذ في يانغو بلاي، قائلاً: "نسعى في يانغو بلاي لتقديم أرقى التجارب السينمائية لجمهورنا في المنطقة. ويعد توفير فيلم ’مشروع X‘ حصريًا عبر تطبيقنا بمثابة إضافة قيمة تعزز من مجموعتنا الواسعة من الأفلام الحديثة والحصرية، وتلبي التوقعات المتنامية للأعمال الفنية المتميزة والناجحة.

كما يضاف الفيلم إلى مجموعة من الأعمال الناجحة التي انطلقت مؤخرًا عبر التطبيق مثل "سيكو سيكو"، "ريستارت"، و"الهنا اللي أنا فيه"، والتي حققت نسب مشاهدة مرتفعة.

