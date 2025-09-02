من هي جاسفين سانغا؟ المرأة المتّهمة بالمساهمة في وفاة ماثيو بيري

جاسفين سانغا، المعروفة بلقب “ملكة الكيتامين”، انتقلت من حياة الثّراء داخل عائلة مليونيريّة إلى مواجهة احتمال قضاء عقود خلف القضبان.

وقد عُرفت سانغا بحياة مفرطة في البذخ والانغماس في الملذّات، هذا ما جعلها تقيم علاقات داخل الوسط الهوليووديّ، غير أنّ معلومات ظهرت مؤخّرًا تكشف عن التّهم الّتي قد تواجهها إذا ما أُدينت بتزويد نجم مسلسل Friends الرّاحل ماثيو بيري بالمخدرات.

طفولة جاسفين سانغا:

ولدت جاسفين سانغا، البالغة من العمر حاليًّا اثنين وأربعين عامًا، في بيئة ثريّة بمقاطعة إسكس البريطانيّة. فقد وفّر لها أجدادها الأثرياء حياة مرفّهة داخل قصر فخم وسيّارات فاخرة، إضافة إلى دعم أعمال عائليّة ناجحة. هذا النّمط من الحياة أتاح لها الدّراسة في مدارس مرموقة، ثمّ التّخرّج من جامعة كاليفورنيا وإتمام ماجستير إدارة الأعمال في لندن. بدا أنّ مسارها مرسوم نحو حياة مريحة مكلّلة بالنّجاح والرّفاهية والانغماس في حياة اللهو،

لكن، وعلى الرّغم من الطّريق المضمون نحو النّجاح، انخرطت سانغا في دوائر المشاهير المعروفين بالإفراط في السّهر والتّعاطي. وقد وصف مقرّها في شمال هوليوود بـ”منزل التّخزين الخاصّ بسانغا”، إذ كانت الممنوعات تُستهلك وتُخزّن. وظهرت في حفلات مع شخصيّات مثل تشارلي شين ودي جي خالد، وهما أيضًا من الوجوه المرتبطة بعالم الإفراط.

ارتباطها بماثيو بيري

أصبح اسم جاسفين سانغا معروفًا عالميًّا بعد وفاة الممثّل ماثيو بيري في أكتوبر ٢٠٢٣. فقد وُجد نجم Friends جثّة هامدة في حوض الاستحمام الخاصّ به، وبعد التّحقيقات تبيّن أنّ سانغا كانت من بين الأشخاص اّلذين وفّروا له مادّة الكيتامين في الأيّام الّتي سبقت وفاته.

ولم تقتصر القضايا المرتبطة بها على هذه الحادثة، إذ تشير وثائق رسميّة إلى تورّطها أيضًا في وفاة كودي ماكلوري عام ٢٠١٩، إثر جرعة زائدة من المادّة نفسها.

التّهم والإجراءات القانونيّة تواجه سانغا، الملقّبة بـ”ملكة الكيتامين”، عدّة تُهم فدراليّة في الولايات المتّحدة، تشمل توزيع الكيتامين وإدارة مكان مخصّص لتداول المخدّرات، وهي تُهم قد تضعها أمام عقوبة تصل إلى خمسة وستّين عاماً في السّجن.

وقد أُلقي القبض عليها في منزلها من قبل عملاء فدراليّين، إذ عُثر على آلاف الحبوب إضافة إلى الكوكايين والميثامفيتامين والكيتامين. ورغم أنّها تمكّنت في البداية من دفع كفالة واستكمال حياتها العلنيّة، أعيد توقيفها في آب/أغسطس ٢٠٢٤، وهذا ما يجعل مستقبلها القضائيّ مظلمًا.