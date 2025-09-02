نظرة على الأفلام المصرية المتنافسة على بطاقة الترشح لجائزة الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 04:07 مساءً - وقع الاختيار على مجموعة مميزة من الأفلام المصرية للترشيح للمشاركة في الأوسكار في الجلسة التي تم عقدها مؤخراً بحضور 23 عضوًا من كبار السينمائيين والكتاب والنقاد، واتفق الأعضاء على اعتماد آلية تقوم على تصفية الأفلام المعروضة خلال الفترة من أكتوبر 2024 وحتى سبتمبر 2025.

خلال الجلسة تم الاتفاق على 5 أفلام أساسية هي البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، رفعت عيني للسما،الهوى سلطان، سنو وايت، 12 شرق، ذلك إلى جانب فيلمين سيتم انضمامهما للقائمة بعد مشاهدتهما وهما ضي وجوازة في جنازة، وفيما يلي نظرة عن الأفلام المصرية المتنافسة.

فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

ما زال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يواصل نجاحه في المسابقات والمنافسات العالمية، فقبل ترشيحه للمنافسة في الأوسكار، شارك في العديد من المهرجانات الدولية الكبرى، فحصل على الجائزة الكبرى وجائزة النقاد في الدورة الـ 24 من مهرجان سينيميد في بلچيكا.

شارك رامبو أيضاً في العديد من المهرجانات وهي فينيسيا السينمائي بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا الذي فاز فيه بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى، والمسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة وفاز أيضًا بجائزة لجنة التحكيم

وتدور أحداث "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حول "(حسن) الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله".

"الهوى سلطان" حالة رومانسية فريدة

قدمت منة شلبي وأحمد داوود حالة رومانسية في فيلم الهوى سلطان، وحقق الفيلم نجاح جماهيري كبير وقت طرحه بدور العرض السينمائي، خاصةً وأن السينما المصرية كانت تفتقد بشكلٍ كبير لهذه النوعية من الأفلام.

تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" حول علاقة صداقة عميقة بين سارة وعلي، تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية. مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي، ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغيّر، ونرى أحداثاً شيقة في إطار من الرومانسية والكوميديا.

فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.

https://www.instagram.com/p/DBd0L45II40/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBd0L45II40/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBd0L45II40/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

رفعت عيني للسما

الفيلم الوثائقي "رفعت عيني للسما" من إخراج أيمن الأمير، ندى رياض، وقد استغرق تصوير الفيلم أربع سنوات، وقد شارك في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بمهرجان كان في نسخته الـ 77 عام 2024، وقد حصد الفيلم جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي بمهرجان كان السينمائي، وبذلك أصبح أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة منذ تأسيس المهرجان.

حصل الفيلم أيضاً على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقي عربي في حفل ختام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.، وهي الجائزة التي تشمل الكأس والشهادة وجائزة مالية قدرها 30,000 دولار أمريكي، وذلك مناصفة مع فيلم "ذاكرتي مليئة بالأشباح".

ودارت أحداث الفيلم حول فرقة "بانوراما برشا" للفتيات من قرية برشا في صعيد مصر، حين تتخذ مجموعة من الفتيات قراراً بتأسيس فرقة مسرحية لعرض أفكار ومواضيع مستمدة من الفلكلور الشعبي الصعيدي كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، ويقومون بعرض المسرحية في شوارع قريتهنّ الصغيرة بهدف تسليط الضوء على تلك القضايا التي تؤرقهن.

فيلم "شرق 12"

ينتمي فيلم "شرق 12" لنوعية الكوميديا السوداء، وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، وقد تم تصويره في 22 يوماً في القاهرة والقصير باستخدام خام السينما، وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على عشر سنوات، وتم تحميض الفيلم في معامل مدينة السينما، وتم مسحه رقمياً في قسم الترميم في مدينة الإنتاج الإعلامي، كما تمت أعمال الصوت النهائية في ستوديو دولبي أتموس في مدينة الإنتاج الإعلامي.

يُذكر أن هالة القوصي هي فنانة بصرية ومخرجة تعمل في مصر وهولندا، وقد أنتجت عدداً من الأفلام القصيرة التي عرضت في مهرجانات ومعارض دولية، ويعد فيلم "شرق 12" فيلمها الروائي الثاني.

بوستر الفيلم- الصورة من المركز الصحفي للشركة المنتجة

"سنو وايت" يحقق نجاح لافت

لاقى فيلم سنو وايت تقديراً دولياً واسعاً، حيث فاز في عام 2020 بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وجائزة الجمعية الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة (IEFTA) في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما تم اختياره للمشاركة في برنامج "American Film Showcase" ضمن مهرجان الجونة السينمائي في عام 2019، وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة في مدينة جدة التاريخية.

تدور أحداث الفيلم، حول "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تماماً كما تفعل أي فتاة أخرى لكنها تواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة في سعيها لهذا الحلم، ولذلك تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيداً عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تُصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.

View this post on Instagram A post shared by Nehal Kamal El-mahdy (@nehalkamalofficial)

الفيلم تأليف وإخراج تغريد أبوالحسن، ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقع، وهو من إنتاج محمد عجمي، وتجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح في دور عماد، الفنان محمد جمعة، خالد سرحان، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي، وحصل على تصنيف "جمهور عام".

فيلم "ضي"

فيلم "ضي" من الأفلام الذي قد تكون ضمن القائمة المرشحة للمشاركة في، وهو فيلم إنتاج مصري سعودي مشترك، وعُرض لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، ويُمثل الفيلم أحد أبرز الأعمال السينمائية العربية التي تمزج بين الإنسانية والفن البصري الراقي.

الفيلم بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد المصريين حنين سعيد وبدر محمد، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوى.

وشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف من النجوم الذين آمنوا بصدق وتفرد تلك التجربة، وهذا المشروع الطموح للمخرج كريم الشناوي، الذي قام بتوظيف هؤلاء النجوم أمثال محمد منير وأحمد حلمي ومحمد ممدوح وأمينة خليل وحنان سليمان والإعلامية لميس الحديدي وغيرهم، بشكل مميز نسيج الفيلم.

View this post on Instagram A post shared by Blueprint Productions (@blueprint.productionseg)

جوازة ولا جنازة من أحدث الأفلام

"جوازة ولا جنازة" يُعد الفيلم التجربة الروائية الطّويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، ويأتي التأليف بالتعاون بينها وبين دينا ماهر، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتين لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تُجبرَان على قضاء سبعة أيام معاً في وجهة ساحرة، استعداداً لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما

فيلم "جنازة ولا جوازة" يضم كوكبة من أبرز الأسماء، من بينهم نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، إنتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، في تجربة عربية جديدة تمزج بين عناصر من الدراما والرومانسية الاجتماعية والكوميديا، في إطار يراهن عليه صناعه لجذب فئات متنوعة من الجمهور، ومن المقرر طرحه يوم 24 سبتمبر بدور العرض المصرية و25 سبتمبر بدور العرض في مختلف أنحاء الوطن العربي.

View this post on Instagram A post shared by UVF Group (@uvfgroup)

