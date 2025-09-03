تطورات شخصيات وتر حساس قبل انطلاق عرض الجزء الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - يستعد صُنّاع مسلسل "وتر حساس" لعرض الجزء الثاني من العمل خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول والذي امتد على مدار 45 حلقة، ليواصل الجمهور متابعة حكاية مشبعة بالصراعات العائلية والعاطفية، ومليئة بالتقلبات غير المتوقعة.

شخصيات مستمرة.. وصراعات متجددة

رشيد (محمد علاء): يعود بشخصية مختلفة أكثر نضجاً، لكنه يبقى مطارداً بماضيه وعلاقاته القديمة التي لا تفارقه.

يعود بشخصية مختلفة أكثر نضجاً، لكنه يبقى مطارداً بماضيه وعلاقاته القديمة التي لا تفارقه. كاميليا (إنجي المقدم): الزوجة السابقة لرشيد، سيدة قوية خرجت من السجن بعد محنة صعبة، لتعود أكثر صلابة وساعية للانتقام

الزوجة السابقة لرشيد، سيدة قوية خرجت من السجن بعد محنة صعبة، لتعود أكثر صلابة وساعية للانتقام رغدة (هيدي كرم): التي خرجت أيضاً من السجن، تحاول استعادة مكانتها الإجتماعية والعملية عبر استغلال شبكة علاقاتها القديمة.

وجوه جديدة في الأحداث

فريدة (غادة عادل) : زوجة رشيد وابنة القاضي هاشم، تسعى لبناء حياتها بعيداً عن نفوذ والدها، لكن زواجها يضعها في مواجهة مع ماضٍ لم تكن جزءاً منه.

: زوجة رشيد وابنة القاضي هاشم، تسعى لبناء حياتها بعيداً عن نفوذ والدها، لكن زواجها يضعها في مواجهة مع ماضٍ لم تكن جزءاً منه. هاشم القاضي (كمال أبو رية) : الأب المتسلط الذي تدفعه علاقاته المتعددة للدخول في صدام دائم مع أبنائه.

: الأب المتسلط الذي تدفعه علاقاته المتعددة للدخول في صدام دائم مع أبنائه. أدهم القاضي (محمد محمود عبد العزيز) : الأخ الأصغر لفريدة، يحمل ذكاء والده وطموحه، لكنه يعيش صراعات داخلية وتناقضات تضعه في مواقف غامضة.

: الأخ الأصغر لفريدة، يحمل ذكاء والده وطموحه، لكنه يعيش صراعات داخلية وتناقضات تضعه في مواقف غامضة. رانيا منصور: صديقة فريدة المقربة ولكنها تفاجىء الجميع بالزواج من والد صديقتها هاشم القاضي الذي يلعب دوره كمال أبو رية.

بداية جديدة أم مواجهة مع الماضي؟

تنطلق أحداث "" بعودة رشيد الذي يؤدي دوره محمد علاء، إلى مصر ساعياً لإستعادة مكانته داخل العائلة، من خلال الزواج من ابنة عمه فريدة وتجسد دورها غادة عادل. ومع مرور الوقت، تكتشف فريدة أسرار صراع قديم بين زوجها ووالدها؛ فتشتعل الخلافات داخل العائلة. وتزداد الأحداث توتراً مع خروج كاميليا، التي تقدّمها إنجي المقدم، من السجن؛ لتتحول القصة إلى مواجهة تمزج بين الحب والانتقام.

وقد حقق الجزء الأول من مسلسل "وتر حساس" نجاحاً كبيراً، حيث تناول مشاكل زوجية وعلاقات متشابكة من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل تعمل فيه هيدي كرم. وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور. وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

مسلسل "وتر حساس" تم عرضه في 45 حلقة، وجاء من بطولة: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبدالنبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين. ومن تأليف أمين جمال. وإخراج وائل فرج.

