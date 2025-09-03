احتفالاً بيوم ميلاد سندريلا الشاشة الخليجية سعاد عبدالله.. ما هي أبرز المحطات بحياة فنانة مختلفة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - تُعد الفنانة سعاد عبدالله من أهم الأسماء الخليجية بعالم الدراما والمسرح والسينما؛ حيث كانت من أوائل الوجوه النسائية التي تركت بصمة كبيرة لها وأعمالاً خالدة لا زالت باقية بالذاكرة حتى الآن، ولقَّبها الجمهور بـ"سندريلا الشاشة الخليجية".

ومن خلال التقرير التالي سنتعرف إلى أبرز المحطات بحياة فنانة مختلفة لن تتكرر بالخليج بمناسبة يوم ميلادها.

الفنانة سعاد عبدالله في سطور

الفنانة سعاد عبدالله تزوجت من المخرج فيصل الضاحي، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم: طلال يعمل مهندس طيران، فواز يعمل مهندساً، وابنتها عالية والتي تعمل في مجال الاستثمار، وشقيقتها هي الإعلامية أمل عبد الله، وأختها غير الشقيقة من والدتها هي الماكييرة سلوى سلمان، التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت فيه.

شاركت خلال مسيرتها بأعمال ومسرحيات وبرامج وفوازير وسهرات تلفزيونية وأوبريتات ومسلسلات إذاعية، كذلك هي أول فنانة خليجية تقدم برامج فوازير ومسابقات؛ حيث قدمت برنامج مسابقات رمضانياً مع الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا "أمثال وغطاوي".

بداية سعاد عبدالله مع الفن من خلال المسرح

بدأتمشوارها الفني مع الفنان الراحل محمد النشمي من خلال برنامج تلفزيوني "ديوانية التلفزيون"، ثم انتقلت إلى المسرح "فرقة المسرح الكويتي"، وشاركت بمسرحية" حظها يكسر الصخر"، وكانت من تأليف وإخراج محمد النشمي، ومسرحية "بغيتها طرب صارت نشب" من تأليف محمد النشمي وإخراج ثامر السيار، كما قدمت مسرحية أخرى منها مسرحية "السدرة"، "قاضي إشبيلية".

ثم انتقلت إلى "فرقة المسرح العربي"، وشاركت بمسرحيتين هما "إغنم زمانك" و" 30يوم حب".

بعدها عملت مع "مسرح الخليج" بعدد من المسرحيات، كان منها مسرحية" عنده شهادة"، "الحاجز"، "الله يا الدنيا"، "عريس لبنت السلطان"، و"الحامي والحرامي". واشتركت أيضاً بمسرحيات عديدة مع فرق أخرى، ومنها مسرحية "على جناح التبريزي"، "على هامان يا فرعون"، "عزوبي السالمية".

سعاد عبدالله والأعمال الدرامية

وقدمت الفنانةخلال مسيرتها عدداً من الأعمال الدرامية، التي لا زالت تُعرض ببعض المحطات، ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات منها إلى الآن، ومنها مسلسل "خالتي قماشة"، "درس خصوصي"، "رقية وسبيكة"، "خرج ولم يعد"، "على الدنيا السلام" وغيرها من الأعمال.

ومن أبرز مسلسلاتها: مسلسل "الرحيل"، "سليمان الطيب"، "زمان الاسكافي"، "القدر المحتوم"، "بقدر ما تحمل النفوس"، "حكم البشر"، "بعد الشتات"، "صحوة زمن"، "جادة 7"، "الرحى"، "فضة قلبها أبيض"، "أم البنات"، "نور في سماء صافية"، "زوارة الخميس"، "فرصة ثانية"، "غريب الدار"، "خوات دنيا"، "البيت بيت أبونا"، "الواجهة"، "أمنا رويحة الجنة"، "ساق البامبو"، "عبرة شارع"، "هم نوايا"، "أنا عندي نص"، "سيدة العتمة"، "ناطحة سحاب"، "مجاريح"، و"جنة هلي".

ثنائيات سعاد مع عبد الحسين وحياة

قدمتخلال مسيرتها ثنائيات مع الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، ولاقت نجاحاً باهراً، وأصبحت بصمة بعالم الفن الخليجي، ومن أبرز أعمالهما التي كونا ثنائيات مع الراحل عبد الحسين عبد الرضا مسلسل "درس خصوصي"، "زمان الاسكافي" مسرحية "عزوبي السالمية"، "على هامان يا فرعون"، كذلك أوبريت "بساط الفقر"، "شهر العسل"، "بعد العسل"، ووجدت هذه الأعمال أصداء واسعة بالكويت والخليج وأيضاً الدول العربية.

كما كوَّنت ثنائياً جميلاً مع الفنانة حياة الفهد، منها أعمال جمعتهما وهي مسلسل "رقية وسبيكة"، "على الدنيا السلام"، "خالتي قماشة"، "سليمان الطيب"، "خرج ولم يعد"، "درس خصوصي" وكانت جميعها ناحجة برأي الجمهور.

عبد الحسين عبد الرضا وسعاد عبدالله -الصورة من حسابه على الانستغرام

التكريمات والجوائز لسعاد عبدالله

تكريم مجلس التعاون الخليجي مهرجان الخليج الأول والثاني والثالث.

جائزة الريادة الأولى للمسرح في تونس

شهادة تقديرية من فرقة المسرح العربي في الكويت

تكريم بمهرجان قرطاج المسرحي بتونس

تكريم من الإعلامية عائشة اليحيى بالكويت

تكريم في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن دورها في الفيلم التلفزيوني وسمية تخرج من البحر.

تكريم بمهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون

جائزة الدولة التقديرية بالكويت

مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون في مصر

تكريم في مهرجان المسرح العربي بالأردن

تكريم في مهرجان محمد عبد المحسن الخرافي للإبداع المسرحي بدورته الخامسة بالكويت.

"المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الرابع عشر"، وذلك عن دورها في فضة قلبها أبيض بتونس.

تكريم من جمعية بيادر السلام النسائية بالكويت

جائزة تايكي في دورة المرأة العربية في الأردن

درع تقدير من حفل تكريم رواد الفن الكويتي

تكريم من مبادرة نفتخر بكم تقديراً لعملها الإنساني في البحرين

تكريم في مهرجان مسقط السينمائي الدولي في دورته التاسعة

أوسكار مجلة "الخليج 365" كأفضل ممثلة خليجية

جائزة المرأة العربية تكريماً لما أنجزته في 5 عقود في الحركة الدرامية بلندن.

تكريم من مهرجان ليالي المسرح الحر في الأردن بدورته الرابعة عشرة

تكريم الفنانة سعاد عبد الله في حفل صناع الترفيه في الرياض

سعاد عبد الله الصورة من حساب الفنان عبدالله طراروة

كُرمت خلال مسيرتها الفنية من جهات عديدة كان منها:

