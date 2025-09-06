رايلي كيو وبريسيلا بريسلي تصدران بياناً رداً على مزاعم قضائية

تفاصيل بيان كل من بريسيلا بريسلي ورايلي كيو

رايلي كيو تُعبر عن أسفها برسالة إلى بريسيلا بريسلي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 10:02 مساءً - أصدرت كل من الممثلة الأمريكيةوالممثلة الأمريكيةبياناً أدانتا من خلاله مزاعم الدعوى القضائية التي وصفتاها بـ"المؤذية جداً".وقد انتقدت كل من الممثلة الأمريكيةوجدتها النجمة الأمريكيةالادعاءات الجديدة التي تقدم بها شركاء بريسلي السابقون في دعواهم القضائية المرفوعة ضدهما، وقالتا خلال حديثهما لـ"People" إنهما على علم بالادعاءات الأخيرة الصادرة عن بريجيت كروز، وإن تلك الادعاءات ليست فقط كاذبة، ولكنها مؤلمة للغاية، مؤكدتين خلال حديثهما أن عائلتهما دوماً ما كانت وستظل مُتحدة بالحب والاحترام المُتبادل بين أفراد العائلة.وقالتا في البيان إن أولوياتهما المُشتركة هي تكريم ذكرى ليزا ماري وحماية إرث إلفيس بريسلي، وإنهما لن تسمحا للأصوات الخارجية بأن تُفرقهما أو تنال من قوة رابطة العائلة.— People (@people)وكانت الدعوى التي رفعها شركاء بريسيلا بريسلي التجاريون السابقون بريجيت كروز، كيفن فيالكو، تتهمهما بالاحتيال في التحريض وخرق العقد والتحويل، وإساءة استخدام الاسم والصورة والتدخل المتعمد في العقد والميزة الاقتصادية المحتملة.وكان قد ادعى كل من كروز وفيالكو في شكواهما المعدلة أن بريسلي قد مارست "ضغطاً مالياً مفرطاً" على إلفيس بريسلي في ربيع عام 1977؛ ما أدى في النهاية إلى "دفعه إلى وفاته" في 16 من أغسطس من ذلك العام.كما نفى محامي بريسلي مزاعم في دعوى مدنية جديدة بقيمة 50 مليون دولار رُفعت ضدها، تتهمها بالتسبب في وفاة ابنتها الوحيدة مبكراً في مؤامرة مزعومة لاستعادة السيطرة على تركة إلفيس بريسلي.يُمكنكم قراءة: القبض على مشتبهين في سرقة منزل براد بيت بجنوب كاليفورنياوكانت الفنانة رايلي كيو قد عبرت منذ فترة عقب وفاة ليزا ماري بريسلي في يناير 2023 عن أسفها بسبب ما يحدث بشأن الخلافات حول الميراث، مؤكدة بأن هذا الصراع والخلافات جاء بشكل سريع عقب إعلان الوفاة ، حيث أنها تلقت العديد من الاتصالات حول الوصية عقب مرور أقل من 24 ساعة على وفاة والدتها، كما أنها تلقت عدد من رسائل البريد الإلكتروني من المُحامين قبل دفن والدتها وأنها ترى أن ما حدث أمرًا مفُجعًا للغاية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»