هنادي الكندري تشارك متابعيها صورها مع زوجها محمد حداد.. وهكذا علقت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - بطريقتها الخاصة عبَّرت الفنانة هنادي الكندري لجمهورها ومحبيها عن حبها لزوجها الفنان محمد حداد؛ حيث نشرت عدداً من الصور التقطتها معه، وتغزلت فيه بكلمات جميلة ولطيفة وكتبت: "سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان، أنت رجل لا تتكرر في تاريخ الورد، وفي تاريخ الشعر، وفي ذاكرة الزنبق والريحان، ولهذا أحبك، توأم روحي".

هنادي الكندري وزوجها محمد الحداد- الصورة من حسابها على إنستغرام

التعليق الذي كتبته هنادي الكندري لزوجها محمد الحداد- الصورة من حسابها على إنستغرام

آخر أعمال الفنانة هنادي الكندري

وكان آخر عمل للفنانة هنادي الكندري هي مسرحية "ريد كاربت" من تأليف أحمد العوضي، وإخراج محمد حسين المسلم، وإشراف عام أحمد باسم، وإشراف فني سعود بو عبيد، ومن بطولة: الفنانة هبة الدري، هنادي الكندري، طلال باسم، بالإضافة إلى آخرين .

كما شاركت في مسلسل "أفكار أمي"، والذي دارت أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة، التي تفرض كل شيء على أفراد أسرتها، وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي هنادي الكندري، فرح الهادي.

كما قدمت مسرحية "القبائل" على مسرح نقابة العمال ميدان حولي، وهذه المسرحية تدور أحداثها من بيئة خيالية تقع في أدغال إفريقيا، وتتناول الصراع بين ثلاث قبائل، وتتوالى الأحداث وهي من بطولة الفنان عبد الرحمن العقل، هنادي الكندري، بشار الجزاف، غرور صفر، أحمد بن حسين، عبدالعزيز العنزي، زهراء دهراب، وهو من محمد المهدي وإخراج خالد العبيد.

هنادي الكندري في سطور

هنادي الكندري هي فنانة اقتحمت عالم التمثيل عبر مسلسل "مذكرات عائلية جداً"، وبعد نجاحها في الشخصية التي قدَّمتها، تلقَّت كثيراً في عروض لأعمال أخرى.

تزوَّجت للمرة الأولى من والد أبنائها الثلاثة "يوسف، عبد الله، عبد اللطيف"، لكنهما انفصلا بعد ذلك؛ لتتزوج من الفنان عبد الله بهمن، وتنفصل عنه أيضاً، وترتبط بالمخرج والفنان محمد الحداد، وتنجب منه التوأمين آدم وإيفا، نوح وآريا، ورُزقت العام الماضي ببنتين توأم.

أبرز الأعمال الفنية التي شاركت بها هنادي الكندري

شاركت هنادي الكندري بعدد من الأعمال في التلفزيون، كان منها: "مذكرات عائلية، مجموعة إنسان، حلفت عمري، مطلقات صغيرات، لن أطلب الطلاق، صديقات العمر، بسمة منال، منطقة محرمة، لمحات، أحببتك منذ الصغر، حال مناير، ذاكرة من ورق، حرب القلوب، الوجه المستعار، خمس بنات، درب العرايس، رمانة، خيوط الحرير، أماني العمر، عطر الروح، التاسع من فبراير، أمنيات بعيدة، حدود الشر، وما أدراك ما أمي، سبعة أبواب، كسرة ظهر، نبض مؤقت، كيد الحريم، مجاريح" ومسلسل "أفكار أمي".

كما قدمت العديد من المسرحيات، ومنها: "درب السلامة، محبوبة، خاتم الملوك، مصنع الكارتون، بيت الحلاو، ليلى والذيب، أحلام الشوارع، توتا والقردة شيتا، أحلام أحلام، قود نايت، زيتورا، ريد كاربت".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن