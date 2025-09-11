صناع الفيلم يكشفون كيف أسهمت إطلالة منير ومشاركة أسيل عمران في بروز "ضي"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 05:03 مساءً - بعد سلسلة من الجوائز والتكريمات الدولية، بدأ فيلم "ضي" عروضه التجارية في صالات السينما العربية؛ إذ شهد العرض الخاص في القاهرة حضوراً فنياً وجماهيرياً لافتاً، تخلله العديد من المفاجآت.
وأوضح المؤلف هيثم دبور: "منذ كتابة السيناريو كان منير عنصراً رئيسياً في القصة، وأحداث الفيلم ترتكز على وجوده، فحاولنا طويلاً حتى تحقق ذلك، وهو ما أضاف قيمة استثنائية للعمل".
وعلق المخرج كريم الشناوي قائلاً: "رحلة البطل من الجنوب إلى العاصمة تمر بمحطات وشخصيات متعددة، وكان من الطبيعي أن يكون لكل نجم من هؤلاء دور يخدم القصة ويثريها".
أما الفنانة حنين سعيد فكشفت أن مشاركتها كانت قراراً فورياً وقالت إن جملة واحدة في النص كانت كافية لتوافق على الدور، كما أن وجود محمد منير في الفيلم جعلها لا تتردد مطلقاً، لافتة إلى أن خلفيتها المسرحية ساعدتها على التعمق في الشخصية وتجسيدها بصدق.
فيما قالت الفنانة سلمى ماهر إنها تلعب دور ممرضة ترافق ضي في رحلته، وكان لقاؤها مع "الكينج" محمد منير داخل العمل سبباً أساسياً لقبولها المشاركة، لافتة إلى أن مجرد الظهور بجانبه على الشاشة كان بمنزلة حلم.
عودة "الكينج"جاءت المفاجأة الكبرى بظهور "الكينج" محمد منير على الشاشة الفضية بعد غياب أكثر من عقدين؛ إذ قدم مشهداً تمثيلياً قصيراً أعقبه بأغنية مشتركة مع بطل الفيلم "ضي"، فحصد عاصفة من التصفيق.
ضيوف شرف مؤثرينالفيلم لم يكتفِ بالبطولة الرئيسية، بل استعان بعدد من ضيوف الشرف الذين جاء ظهورهم موظفاً درامياً، ومنهم: عارفة عبد الرسول، صبري فواز، أحمد حلمي، محمد شاهين، ولميس الحديدي.
بطولة فريدةأما النجمة السعودية آسيل عمران؛ فقدمت بطولة لافتة، إذ أتقنت اللهجة الصعيدية وظهرت طوال الأحداث بلا مكياج. وقالت: "الفيلم تجربة مميزة ومختلفة بالنسبة لي، لافتة إلى أنها لم تترد في قبول الدور، كما استعانت بمدرب لهجات إلى جانب توجيهات المخرج كريم الشناوي، وكشفت أن التحدي الأكبر كان في التنقل مع الشخصية عبر مراحل درامية متعددة، وهو ما منحها متعة فنية كبيرة".
أبطال جددالطفل بدر محمد، المصاب بمرض المهق، والبطل الرئيسي للفيلم، قال إن الفيلم عُرض عليه بعد اختبارات عديدة أجراها المخرج، لافتاً إلى أن مشاركته في الفيلم أضافت الكثير لسيرته الفنية، التي يتطلع لتطويرها في المرحلة المقبلة.
قصة إنسانية ملهمةتتمحور القصة حول الشاب النوبي ضي، المصاب بالمهق، الذي يمتلك موهبة غنائية استثنائية تدفعه للانطلاق في رحلة من أسوان إلى القاهرة للمشاركة في برنامج مواهب، والرحلة تكشف عن قضايا التهميش والانتماء والحلم، في مزيج يجمع التراث النوبي والموسيقا والدراما المعاصرة، كما شارك الفيلم في مهرجان البحر الأحمر وبرلين وغيرها.
