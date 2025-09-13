القضاء يتدخّل لحماية أيشواريا راي… وما كُشف صادم

أصدرت محكمة دلهي العليا في حكم صدر بتاريخ التّاسع من سبتمبر تعليمات ضد الاستغلال التّجاري وغير المصرّح به لهويّة نجمة بوليوود أيشواريا راي باتشان، مؤكّدة أنّ الاستخدام غير المصرّح به لشخصيّة المشاهير لا يسبب ضررًا تجاريًّا فحسب، بل يقوّض أيضًا حقّهم في الخصوصيّة والكرامة.

مثل “إيشواريا راي” المحامي سانديب سيتي الّذي أشار إلى استغلال هويّتها لأغراض تجاريّة ومحتوى غير لائق، بما في ذلك مواقع تنتحل صفة منصّاتها الرّسميّة ومنتجات مثل أكواب والتّيشيرتات تحمل صورتها واسمها بدون تفويض قانوني.

وأوضح سيتي أن شركة Aishwarya Nation Wealth أدرجت “راي” زورًا كرئيسة مجلس إدارتها، رغم عدم وجود أيّة علاقة لها بها، ووصف هذا الفعل بالاحتيالي. كما انتشر على الإنترنت صور فاضحة ومعدّلة ومولدة بالذّكاء الاصطناعيّ لها، استُغلّت لأغراض فاضحة، وهو ما اعتُبر انتهاكًا صارخًا لكرامتها.

مثّلت غوغل المحامية مامتا راني الّتي أشارت إلى ضرورة تقديم روابط URL محدّدة للحذف. وأكّد القاضي تيجاس كاريا أنّه سيتِمّ إصدار أوامر قضائيّة فرديّة لكلّ متّهم إذا تعذّر إصدار أمر موحد، مع إمكانيّة تقديم المدّعية للرّوابط للحذف أو اللجوء لعمليّة الحظر Screening and Blocking Instructions (BSI).