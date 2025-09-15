آسر ياسين يجمتع مع دينا الشربيني في دراما رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - انضم النجم آسر ياسين إلى قائمة النجوم التي سوف يكون لها حضور في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل2026، إذ أعلن عن مشاركته في مسلسل "اشهد ياليل" وهو اسم مؤقت للعمل.

وشارك الفنان آسر ياسين في رمضان الماضي بمسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي شاركته في بطولته الفنانة مي عز الدين. المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي ورومانسي.

لماذا يفضل آسر ياسين العمل مع المخرج خالد الحلفاوي؟

تعاون أول مع دينا الشربيني

أعرب آسر ياسين، في لقائه مع كاميرا برنامج "إي تي بالعربي"، عن سعادته بتواجده في هذا المسلسل خاصةً بعد أن أبدى إعجابه بحبكته الدرامية واصفاً إياه بـ "اللذيذ"، هذا إلى جانب كون العمل من إخراج خالد الحلفاوي، وهو من المخرجين المفضلين لدى "" في العمل، مكملاً: "بحب شغله أوي، والنجاحات اللي عملها الفترة اللي فاتت وبحب حسن الفكاهة عنده"ومن بين المفاجآت التي يحملها مسلسلالرمضاني، هو تعاونه الأول مع النجمة دينا الشربيني، وعن هذا الأمر قال، إنتتمتع بموهبة رائعة، ولديه شعور بأنهما سوف يقدمان مسلسل رائع ومميز، لافتاً إلى أنه منذ فترة طويلة وكان لديهما رغبة قوية في عمل درامي يجمعهما، إلى أنجاءت الفرصة في هذا المسلسل.

مسلسل «اشهد يا ليل» من إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج ميديا هب، وجاري التعاقد مع باقي صناع المسلسل للإعلان عنهم قريباً.

انتعاشة سينمائية لـ آسر ياسين

في سياقٍ آخر، يعيش آسر ياسين انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية على المستوى السينمائي، إذ يواصل تصوير فيلمه الجديد "وتر واحد"، الذي يجمعه بمغني الراب ويجز، وتشارك في البطولة مايان السيد وتارا عماد، والعمل من تأليف وإخراج على العربي.

"وتر واحد" هو فيلم دراما اجتماعية موسيقية يجمع بين عناصر الواقع والخيال، ويمثل أولى بطولات ويجز السينمائية، بعد تجربته التمثيلية الأولى في مسلسل بيمبو عام 2021، ويحمل الفيلم رهانات جديدة، حيث ينتظر أن يقدم شكلًا مختلفًا للدراما الموسيقية، مستفيداً من شعبية ويجز الكبيرة في فئة الشباب.

كما ينتظر أيضاً عرض فيلم "إن غاب القط"، الذي انتهى من تصويره، ومقرر طرحه في دور العرض قريباً، والعمل تعتمد أحداثه على الكوميديا والأكشن. ويشارك في بطولته: الفنانة أسماء جلال، اللبنانية كارمن بصيبص، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، وآخرون. وهو من تأليف أيمن وتار. وإخراج سارة نوح.

كما يشارك في فيلم "فرقة الموت" الذي يجمعه بالفنان أحمد عز، ويلعب آسر خلال الفيلم الجديد دور خط الصعيد، إبان فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويُكلَّف الضابط عمر (أحمد عز) بمهمة القبض عليه، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

ويضم الفيلم كوكبة من الفنانين، أبرزهم: محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد. مع عدد من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل. ومن تأليف صلاح الجهيني. وإخراج أحمد علاء الديب.

