إصابة مفاجأة لصوفيا فيرغارا قبل حفل جوائز إيمي برايمتايم 2025 منعتها من الحضور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - النجمة العالمية صوفيا فيرغارا غابت عن حفل توزيع جوائز إيمي برايمتايم الـ 77 لعام 2025، الذي أُقيم مساء أمس في مسرح بيكوك بلوس أنجلوس، كاليفورنيا، والذي كان من المفترض أن تقوم فيه بدور مقدمة الجوائز، ذلك بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة قبل لحظات من مغادرتها المنزل، استعدادًا للذهاب للحفل.
أغرب حساسية عين قبل الحفل— Pop Crave (@PopCrave)
Sofía Vergara shares that she had to skip the #Emmys due to an allergic reaction in her eye. pic.twitter.com/78Hp1sd1id— Pop Crave (@PopCrave) September 15, 2025
كشفت صوفيا فيرغارا، البالغة من العمر 53 عامًا، عن سبب غيابها عبر منشور على حسابها الرسمي بإنستغرام، حيث نشرت مجموعة من الصور ومقطع فيديو من غرفة الطوارئ، معلنة أنها أصيبت بـ "أغرب حساسية عين على الإطلاق".
وظهرت فيرغارا في الصور بعين يسرى متورمة بسبب حساسية مفاجئة، ما منعها من حضور الحفل، وذلك بعدما أعلنت سابقًا عن تحضيراتها لإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء.
وقد نشرت فيرغارا مقطع فيديو وهي على سرير المستشفى، وآخر لحظة قيامها بغسل عيناها في حوض الطوارئ، في محاولة لتخفيف الأعراض قبل الخضوع لفحص طبي.
وأرفقت الصور بتعليق: "لم أستطع الوصول إلى حفل الإيمي.. لكن استطعت الوصول إلى غرفة الطوارئ. أغرب حساسية عين قبل مغادرة المنزل للحفل".
قد ترغبين في معرفة تيد دانسون وماري ستينبورغين يحصدان جائزة بوب هوب الإنسانية خلال حفل إيمي 2025
القائمة الكاملة لجوائز حفل توزيع جوائز إيمي
View this post on Instagram
A post shared by Emmys / Television Academy (@televisionacad)
- أفضل مسلسل درامي: The Pitt
- أفضل مسلسل كوميدي: The Studio
- أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي: نواه وايل، The Pitt
- أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي: بريت لاور، Severence
- أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي: تراميل تيلمان، Severance
- أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي: كاثرين لا ناسا، The Pitt
- أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي: سيث روجن عن مسلسل The Studio
https://www.instagram.com/p/DOmpJ9qD7hP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DOmpJ9qD7hP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DOmpJ9qD7hP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
- أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي: جين سمارت، The Hacks
- أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: هانا أينبيندر، The Hacks
- أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: جيف هيلر، Somebody Somewhere
- أفضل مسلسل محدود أو مختارات: Adolescence
- أفضل ممثل رئيسي في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: ستيفن غراهام، Adolescence
- أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: كريستيان ميليوتي، The penguin
- أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: أوين كوبر، Adolescence
- أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: إيرين دوريتي، Adolescence
- أفضل ممثل ضيف في مسلسل درامي: شون هاتوسي، The Pitt
- أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل درامي: ميريت ويفر، Severance
- أفضل ممثل ضيف في مسلسل كوميدي: برايان كرانستون، The Studio
- أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل كوميدي: جوليان نيكلسون، Hacks
- أفضل إخراج لمسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: فيليب بارانتيني، Adolescence
- أفضل كتابة لمسلسل درامي: دان جيلروي، Andor
- أفضل كتابة لمسلسل كوميدي: سيث روغن، إيفان غولدبيرغ، بيتر هيوك، أليكس جريجوري، فريدا بيريز، The Studio
- أفضل إخراج لمسلسل درامي: آدم راندال، Slow Horses
- أفضل برنامج مسابقات تلفزيونية واقعية: The Traitors
- أفضل مسلسل منوعات مكتوب: Last Week Tonight مع جون أوليفر
- كتابة متميزة لسلسلة محدودة أو مختارات أو فيلم: جاك ثورن وستيفن غراهام، Adolescence
- سلسلة حوارية: The Late Show مع ستيفن كولبرت
- مقدم مسابقة واقعية البرنامج: آلان كامينغ، The Traitors
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».