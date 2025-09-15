31 فيلماً من 15 دولة عن العلاقات الإنسانية والتنمر والخوف من الشيخوخة في ميدفست مصر الدورة الـ 7

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 09:58 مساءً - أعلنت أيام ميدفست مصر عن قائمة الأفلام المشاركة في دورتها السابعة، والتي تقام تحت رعاية وزارة الثقافة هذا العام تحت عنوان "محطات" من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري في الجامعة الأمريكية بالتحرير.

ويشارك في المسابقة الرسمية لميدفست 31 فيلمًا قصيرًا من 15 دولة تعرض في 6 برامج تصل مدة منهم إلى ساعة تقريبًا.

مينا النجار: "نحاول فتح المجال لنقاش أوسع حول تعقد المشاعر الإنسانية ومحاولة فهم أنفسنا والآخرين"

ويقول الدكتور مينا النجار، مؤسس ومدير ميدفست مصر: "تعكس الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية- والتي شارك بعضها في مهرجان فيينا للأفلام القصيرة- عنوان دورة هذا العام وهو "محطات" وهدف ميدفست في تسلط الضوء على القضايا النفسية والمنعطفات التي نمر بها في حياتنا اليومية وتؤثر على أجسادنا وعلى تعاملاتنا مع الآخرين وذلك من خلال الأفلام السينمائية". مشيرا إلى أن ما تقدمه هذه الأعمال الفنية يفتح المجال لنقاش أوسع حول تعقد المشاعر الإنسانية، ويساهم في محاولة فهم أنفسنا والآخرين من حولنا والوصول إلى التعافي أو القدرة على التعامل مع الحياة بشكل أفضل.

ميدفست يكشف تفاصيل الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة السابعة

محطات ميدفست

وتمثل البرامج الستة التي تعرض داخلها الأفلام المشاركة في ميدفست جانبا من عنوان دورة هذا العام وتنقل الجمهور بين تجارب نفسية وإنسانية متنوعة، وتحمل المحطة الأولى اسم "خطوات" وتعرض قصصا لشخصيات تستكشف قوتها في لحظات استثنائية ومنها فيلم: Touching Darkness "جمهورية التشيك" للمخرجة جامايكا كيندلوفا، وهو فيلم رسوم متحركة رملية يستكشف عالم صبي في العاشرة من عمره يتعرف على العالم من خلال حاستي السمع واللمس.

وفيلم فجر كل يوم "مصر" للمخرج أمير يوسف وهو روائي مأخوذ عن قصة حقيقية تعود لعام 1956 بعد فترة التأميم حيث يواجه الطفل نبيل تغيرات اجتماعية تؤثر على صديقته المقربة. وفيلم سكون "مصر/ الأردن" للمخرجة دينا ناصر والتي عرضت أفلامها في مهرجانات بوسان، وإدفا، وشيفلد وكوبنهاجن، وهو فيلم روائي مستوحى من قصة حقيقية حول تعرض لاعبة كاراتيه شابة للتنمر في مركز التدريب بسبب معاناتها من ضعف السمع وانهيار عالمها الآمن.

فيلم أبو جودي "مصر" للمخرج عادل أحمد يحيي وهو روائي يحكي قصة جودي الطفلة البالغة من العمر عشر سنوات والتي تصاحب والدها إلى عمله يوميا حتى يقع حادث يهز علاقتهما.

فيلم 'سكون' - الصورة من المركز الإعلامي لميدفست مصر

المحطة الثانية

المحطة الثانية تحمل اسم "حركات" وتستكشف قوة الجسد البشري في التعبير عن المخاوف والآمال وتضم أفلام: Guest Room "الولايات المتحدة" للمخرج جوشوا تيت الحاصل على جائزة إيمي للطلاب، وهو فيلم روائي يستكشف علاقة عاطفية بين شاب وفتاة يعاني كلاهما من متلازمة داون.

وفيلم "The Miracle of life فلسطين/ هولندا" للمخرجة صابرين خوري وهو فيلم وثائقي يحكي قصة أم فلسطينية حامل في هولندا وتواجه صراع الهوية وتحدي الأعراف المجتمعية.

فيلم "Slow Light بولندا" وهو فيلم رسوم متحركة إخراج الثنائي كاتارينا زينا كييك وبرزيميسلاف آدامسكي واللذان شاركا بأعمالها في أكثر من 400 مهرجان دولي، ويقدم فيلمهما طفل يعاني من فقدان البصر لكنه يبدأ في رؤية أضواء من الماضي ويكتشف الأطباء أن الضوء يستغرق سنوات حتى يمر عبر شبكية العين ويصل إلى وعيه.

فيلم "June Bug الولايات المتحدة" وهو فيلم روائي للمخرج كايل سوير ويحكي قصة سيدة تعاني من افتقادها قيادة سيارتها بسبب ضعف بصرها.

فيلم "Nos Petites Mains فرنسا" للمخرجة جوزيان روبيرج ويحكي مخاوف راقص معاصر وأحد نزلاء مراكز الرعاية طويلة الأمد من الشيخوخة.

فيلم "فلوكة المتجول الجزائر" للمخرج مراد حمله، وهو فيلم رسوم متحركة ويدور حول قارب صغير يبحر بدون بوصلة فتقوده الرياح أو يوقفه السكون.

المحطة الثالثة

تأتي المحطة الثالثة في ميدفست باسم "علاقات" لتكشف عن الروابط غير المعلنة والخيوط الخفية التي تربطنا بالآخرين وتعرض أفلام: Junior Message "المملكة المتحدة" للمخرج آزيم بهتي وهو روائي تدور أحداثه خلال ذروة جائحة كورونا، وفيلم Mensch "فرنسا" للمخرج لوكا لولوش وتدور أحداثه في إطار روائي حول العلاقة التي تجمع بين إستر الطبيبة الشابة وجدتها ولايا، وفيلمFive Weeks"المملكة المتحدة" وهو فيلم روائي للمخرجة جيج أوير ويستكشف الهشاشة النفسية والضغط العاطفي الذي يمكن أن تسببه الأمومة المبكرة على المرأة.

ويطرح فيلم He's mine "كندا" للمخرج دانيل ديجل سؤالا حول ماذا ستفعل لو علمت اليوم أنك أصبحت أباً؟، ويمزج المخرج أنتوني ساكس في فيلم Dissolution "الولايات المتحدة" بين الواقعية والوثائقية في معالجة علامات الشيخوخة التي تشاهدها زوجة على زوجها بينما توقع أوراق الطلاق، والفيلم حائز على جائزة لجنة التحكيم الكبرى للأفلام الروائية القصيرة في مهرجان ساوث باي ساوث ويست.

ويقدم الفيلم الوثائقي الأم والدب "مصر" تاريخ علاقات الأمومة في أسرة المخرجة ياسمينا الكمالي، وهو الفيلم الذي جاء عرضه الأول العالم في مهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية، كما عرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحاز على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

المحطة الرابعة

المحطة الرابعة في ميدفست تحمل عنوان "جوانا" وتركز على الأفلام التي تغوص داخل النفس البشرية لتكشف عن قوتها وتعرض أفلام: My teenage blackout "فرنسا" للمخرج باسل خاطر وهو فيلم رسوم متحركة يحكى عن تدفق الأفكار داخل رأس المراهق ترستان وسط معاناته من غيبوبة.

وفيلم Richard "النمسا" الروائي للمخرج مانويل ويتشر حول اكتشاف فتاة وفاة والده بسبب إصابته بمرض نقص المناعة.

ويقدم فيلم ماذا يحدث في حياة نادين "مصر" للمخرج عمرو فكري معاناة فتاة مع الوسواس القهري الذي يجعلها لا تشعر بالأمان في حياتها.

ومن خلال الرسوم المتحركة يطرح فيلم Persona "كوريا" للمخرج مون سوجين فكرة القناع الشخصي الذي يرتديه الإنسان لمحاولة حماية نفسه في الحياة لكنه يتحول تدريجيا على شخصيته الحقيقية.

ويقدم فيلم تم الالتزام بمعايير السلامة في التعامل مع عارضات الأزياء "مصر" للمخرجة آية الحسيني معالجة روائية للصراع الذي تعاني منه امرأة بين أن تحافظ على شخصيتها أو تتحول لدمية.

وبشكل سريالي يقدم فيلم On hold "سويسرا" للمخرجة ديليا هس عبثية الحياة الحضرية وإحباط الجمود، ويستعرض فيلم À toi les oreilles "كندا" للمخرج ألكسندر إيزابيل احتفال أهل القرية بعيدها واستكشاف أهمية العائلة.

المحطة الخامسة

وتوضح المحطة الخامسة في ميدفست "علامات" اشارات التعافي وتعرض أفلام The girl from high school "فرنسا" للمخرجة مارييل جوتييه التي اختير فيلمها الروائي الطويل الأول، "Willy 1er في مسابقة ACID خلال مهرجان كان السينمائي عام 2016، ويحكي الفيلم عن معاناة سابرينا مع أزمة منتصف العمر.

ويطرح فيلم تيتا "مصر" للمخرج أحمد سمير الحاصل على أول جائزة له عن فيلم "زفة" في مهرجان زنجبار السينمائي الدولي حالة الإنكار التي تعانيها الأم بسبب ارتباط ابنها بجدته، ومن مصر أيضًا فيلم أربعين للمخرج محمد آدم ويقدم في قالب روائي الصراع الذي ينشأ بين أب وابنه وقت إقامة قداس الأربعين لوفاة الوالدة.

ويخوض فيلم آخر واحد "لبنان" للمخرج كريم رحباني في التأملات الحزينة التي يعاني منها رجل في الثمانينيات يواجه فقد أصدقائه واحدا تلو الآخر.

فيلم آخر واحد- الصورة من المركز الإعلامي لميدفست مصر

المحطة السادسة

وتأتي المحطة الأخيرة في أيام ميدفست لتحمل اسم "حدود" وتظهر رحلة البحث عن الانتماء، وتعرض أفلام: If I could fly "ألمانيا" للمخرج ألكسندر كون الحاصل على جائزة المخرج الشاب في مهرجان كان ويقدم الفيلم في قالب روائي تصور الأطفال عن الحرب من خلال هروب طفلة وأمها وأختها من أهوال الحرب تاركين والدهم خلفهم.

ويستعرض الفيلم الوثائقي السعودية رايح بس "مصر" للمخرجة سلمى السيد سطوحي رحلة الفتاة الريفية نشوى من قريتها إلى السعودية بفستان زفافها للقاء عريسها.

ويقدم الفيلم التسجيلي Something to tell you "فرنسا" رسالة من المخرج فيرجيني دي ألميدا إلى جده المتوفى.

ويعرض فيلم خسارة "مصر" للمخرج رامي القصاب في قالب روائي تغير مسار قافلة من المهاجرين من شمال السودان إلى مصر.

وفيلم Night of Passage "النمسا" للمخرج ريزا رسولي والذي يشارك بشكل دائم بعروض أفلامه في مهرجانات هرجان كليرمون فيران، ومهرجان بالم سبرينجز، ومهرجان شورت شورتس قصة ثلاثة لاجئين من طهران يتعرضون لتحولات درامية حينما ينزلهم مهربهم في سلوفاكيا قرب الحدود النمساوية.

أيام ميدفست مصر

يذكر أن حضور الأفلام في ميدفيست متاح للجمهور يوميًا ابتداءً من يوم 18 سبتمبر، ويمكن الحجز من خلال متابعة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بميدفست.

انطلق ميدفست مصر للمرة الأولى عام 2017 تقام بشكل سنوي يجمع بين صناع السينما والأطباء والمتخصصين النفسيين والجمهور في تجربة فريدة تمزج بين الفن والصحة من خلال عروض الأفلام من مصر والعالم، والحلقات النقاشية، وورش العمل؛ بهدف رفع الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، وإبراز دور السينما في التعبير عن التحديات الإنسانية، وفتح مساحة للتفاهم في المجتمع.



