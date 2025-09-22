ديميت أوزديمير تحذر جمهورها من الاحتيال والحسابات الوهمية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - انتشرت مؤخرًا عمليات الاحتيال الإلكتروني من خلال حسابات مزيفة على منصات المواقع الاجتماعية بأسماء المشاهير، استغلالاً لثقة الجمهور بهم، حيث يطالب المحتالون بمبالغ مالية كبيرة منهم بل ويبتزون الأشخاص فيما بعد. ومع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي بات متداخلاً في أغلب مناحي الحياة، أصبح الأمر أكثر صعوبة، وذلك لتزييف هؤلاء المحتالين لأصوات النجوم، مما يضفي مصداقية على احتيالهم. ووقع في هذا الفخ متابعو النجمة التركية ديميت أوزديمير، التي تم تزييف حسابات باسمها في الفترة الأخيرة.

ديميت أوزديمير تحذر من مُنتحلي شخصيتها

Demet Özdemir dolandırıcıların hedefi oldu https://t.co/eCfEgcTimn — Sözcü (@gazetesozcu) September 22, 2025

— Sözcü (@gazetesozcu)

لم تكتمل فرحة النجمة التركية ديميت أوزديمير، البالغة من العمر 33 عامًا، بمسلسلها الجديد "حلم أشرف" الذي عُرضت أولى حلقاته منذ أيام في تركيا والوطن العربي، وحقق صدى واسعًا في أيام قليلة، وذلك بسبب تكرار عمليات النصب الإلكتروني باسمها، مما يعرض اسمها للخطر، وكذلك يعرض متابعيها لمشاكل كبيرة.

وخرجت أوزديمير عن صمتها أمس، عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، وحذرت متابعيها من هذه الظاهرة، مؤكّدة أن هناك حسابات وهمية تستخدم صورتها واسمها للاحتيال، مشيرة إلى أن هناك حسابات مزيفة تنتحل شخصيتها وتستخدم اسمها في طلب المال من المعجبين.



وجاءت هذه التحذيرات في تعليق على صورها بالمطار، وهي تستعد للانطلاق في عطلة إلى إنجلترا، بعد انتهائها من تصوير مسلسل "حلم أشرف".

"حلم أشرف" مسلسل تركي عن الحب والجريمة

https://www.instagram.com/p/DGsO7TONIFE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGsO7TONIFE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGsO7TONIFE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يذكر أن أحدث أعمال ديميت هو "حُلم أشرف"، مسلسل تركي رومانسي أكشن، ويشاركها البطولة النجم التركي الشهيريلعب شاتاي أولسوي، دور أشرف، شاب يتمتع بالجرأة ويمتلك كلّ شيء يريده تحت يديه؛ حتى يلتقيالتي تجسد دور نيسان، وهي شابة تهوى الموسيقى والحرية، والتي جعلت قلب أشرف ينبض وحياته تنقلب بعد رؤيتها.أشرف، يتيم الأب والأم، ويعيش وحيداً في الحياة؛ لذلك دائماً ما تقابله تحديات ومشاكل، ولكن المشكلة الكبرى التي يدور حولها المسلسل، ما دفعه إلى عالم الجريمة؛ حتى أصبح مُهيمناً على هذا العالم.ويتحمل أشرف مسؤولية بعض الأيتام، الذين اعتبرهم الأشقاء الذين استبدلهم بعائلته المفقودة، ومن ناحية أخرى، يتحمل أشرف مسؤولية ثقيلة لكونه رئيساً لمنظمة سرية.ويشارك ديميت وأولسوي المسلسل: أنجيب ميميلي، أحمد رفعت سنغار، والمسلسل من تأليف إيثيم أوزيشيك، وإخراج أولوتش بيرقدار.