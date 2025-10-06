ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد، وكالات)

بدأت عمليات فرز الأصوات عقب انتهاء أول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشعب السوري في عهد السلطة الجديدة. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة قوله: «بدأ ظهور النتائج الأولية لفرز الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية بعدد من المحافظات بعد أن أدلى أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم»، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة لاحقاً بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي.

وفتحت المراكز الانتخابية المعتمدة في المحافظات السورية، أمس، أبوابها للبدء بعملية الاقتراع واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم، إيذاناً بأول عملية لانتخاب أعضاء مجلس شعب سوري بعد سقوط النظام السابق.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» بأن ذلك جاء وسط انتشار قوى الأمن الداخلي لتأمين مركز انتخابات مجلس الشعب، مشيرة إلى وصول عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المعتمدين لدى سوريا، إلى مركز المكتبة الوطنية للاطلاع على سير العملية الانتخابية في دائرة دمشق.

وحددت اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة دمشق مركزاً واحداً لاقتراع الهيئة الناخبة، وهو المكتبة الوطنية. وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، تقام انتخابات الهيئات الناخبة في 50 مركزاً في المحافظات السورية عدا محافظة الرقة التي تم إرجاء الانتخابات فيها لمدة أسبوعين، كما تأجلت الانتخابات في محافظتي الحسكة والسويداء بسبب الأوضاع الأمنية.

ويبلغ أعضاء الهيئات الانتخابية أكثر من ستة آلاف عضو وعدد المرشحين 1576 يتنافسون على140 مقعداً في حين يعين الرئيس الشرع 70 عضواً لاستكمال النواقص التي تظهر في الانتخابات بالنسبة لعدد النساء، حيث يفترض أن يكون عددهن 20 %، وأيضاً الأعيان والأقليات.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بناء سوريا مهمة جماعية، ويجب على جميع السوريين أن يساهموا فيها. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن الشرع قوله، في كلمة أمس، خلال إطلاعه على سير العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب الجديد في مركز المكتبة الوطنية لدائرة دمشق الانتخابية، إنه خلال بضعة أشهر قليلة استطاعت سوريا أن تدخل في عملية انتخابية تتناسب مع الظرف الذي تمر به. وأضاف أن «هذه اللحظة التاريخية بين السوريين مهمة جداً في وقتنا الحاضر وعلى جميع السوريين بناء وطنهم من جديد».

وأشار إلى أن هناك الكثير من القوانين المعلقة بحاجة إلى تصويت للمضي قدماً في عملية البناء والازدهار، مؤكداً أن عجلة القوانين ستدور بشكل سريع مع استمرار المراقبة على الحكومة لضمان الشفافية والمساءلة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن كوادرها باشرت منذ ساعات الصباح الأولى انتشاراً أمنياً مكثفاً في جميع المحافظات لتأمين مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية لمجلس الشعب في دورته الجديدة لعام 2025.

وأضافت عبر منصة «إكس» أن الوحدات قامت، تنفيذاً للخطة المعتمدة، بتأمين محيط المراكز الانتخابية، وتنظيم حركة المواطنين، وضمان انسياب حركة المرور، بما يتيح للناخبين الوصول إلى صناديق الاقتراع بسهولة وأمان، مع المحافظة على سير العملية الانتخابية في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

كما تابعت أن الخطة نفّذت بالتنسيق الكامل مع الجهات القضائية والإدارية المشرفة على الانتخابات، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لضمان سلامة المواطنين وتوفير بيئة انتخابية آمنة وشفافة، تمكّنهم من ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية.

بدوره، أكد مصدر من الوزارة بأنه لم يتم رصد أي خروقات خلال التصويت بالانتخابات.