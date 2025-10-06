شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينزلق لأدنى مستوى في شهرين بعد فوز تاكايتشي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الين يتداول دون 150 ينات لأول مرة منذ أغسطس الماضي

•تاكايتشي تفوز في انتخابات رئاسة الحزب الحاكم في اليابان

•تاكايتشي على وشك أن تصبح أول رئيسة وزراء لليابان

•تاكايتشي قد تُؤخر خطط بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية هذا العام



تراجع الين الياباني على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في شهرين ،ليتداول دون 150 ينات لكل دولار لأول مرة منذ أوائل أغسطس الماضي ،بسبب تسارع عمليات البيع المفتوحة للعملة اليابانية ، خاصة بعد فوز "ساناي تاكايتشي" في انتخابات رئاسة حزب الليبرالي الديمقراطي "الحزب الحاكم" في اليابان.



تاكايتشي على وشك أن تصبح أول سيدة تتولي رئاسة الحكومة اليابانية ،ويُنظر إليها أنها صاحبة الأجندة المالية والنقدية الأكثر توسعًا بين المرشحين الخمسة في سباق الحزب الديمقراطي الليبرالي لخلافة رئيس الوزراء المتشدد "شيغيرو إيشيبا".



تاكايتشي ،كانت من أبرز المنتقدين لخطط بنك اليابان الرامية إلى تطبيع السياسة النقدية وتشديدها بعد سنوات من التيسير غير المسبوق. ولذلك، فإن تولّيها رئاسة الحكومة قد يترتب عليه تأجيل أي تحركات وشيكة لرفع أسعار الفائدة، في ظلّ توقعات بأن تفضّل نهجًا أكثر حذرًا وتدرّجًا للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي الهش.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 1.8% إلى (150.10 ¥) الأعلى منذ 1 أغسطس الماضي ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند (147.46¥)، و سجل أدنى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (149.00¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في أسبوعين عند 146.59 ينات.



•وحقق الين الأسبوع المنصرم ارتفاع بنسبة 1.35% مقابل الدولار ،في أول مكسب أسبوعي في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ مايو الماضي ،بفضل عمليات شراء العملة كملاذ آمن.



فوز ساناي تاكايتشي

بعد انتخابات أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع ،فازت "ساناي تاكايتشي" بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الحزب، مما يمهد الطريق أمامها لتصبح رئيسة وزراء اليابان القادمة خلفًا لـ "شيغيرو إيشيبا".



وجاء فوز تاكايتشي بعد منافسة قوية داخل الحزب، ركّزت خلالها حملتها على تعزيز القدرات الدفاعية لليابان، ودعم الابتكار الصناعي، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الضغوط العالمية المتزايدة.



ويُنظر إلى فوزها على أنه تحول لافت في المشهد السياسي الياباني، خاصة أنها تُعرف بمواقفها المحافظة وانتقاداتها السابقة لخطط بنك اليابان الخاصة بتشديد السياسة النقدية، ما قد يشير إلى نهج أكثر حذرًا في رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.



وبعد فوزها بمقعد الحزب الليبرالي الديمقراطي، صرحت تاكايتشي في مؤتمر صحفي بأنه يجب على الحكومة والبنك المركزي العمل بشكل وثيق لضمان تحقيق الاقتصاد الياباني لتضخم مدفوع بالطلب، مدعومًا بارتفاع الأجور وأرباح الشركات.



نظرة على الأسواق

•تراجعت العملة اليابانية على نطاق واسع في سوق صرف العملات الأجنبية ، ويتجه الين لتسجيل أكبر خسارة يومية منذ مايو الماضي مقابل الدولار الأمريكي.



•ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا بمقدار 13 نقطة أساس ليصل إلى 3.28%، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى قياسي له عند 3.285% الذي بلغه الشهر الماضي في أعقاب استقالة إيشيبا.



•وارتفعت الأسهم اليابانية بقوة ، وتجاوز مؤشر نيكي مستوى 47,000 نقطة لأول مرة في التاريخ.



أراء وتحليلات

•قالت رئيسة أبحاث العملات الأجنبية في بنك أيه إن زد في سيدني "ماهاجابين زمان ": إن فوز تاكايشي "سيؤدي على الأرجح إلى بعض الضعف في قيمة الين".



•وأضافت: "هناك الكثير من عدم اليقين السياسي والمالي على المدى القريب، وربما يتوخى بنك اليابان الحذر، على الرغم من أن البيانات تدعم موقفًا أكثر تشددًا".



•قال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بيبرستون في ملبورن " كريس ويستون": "نحن في عين العاصفة"، حيث يبحث المتداولون عن أدلة على مدى قوة سعي تاكايتشي لتيسير السياسة المالية.



•وأضاف ويستون: إذا شعرت الأسواق بأنها ستتبع نهجًا اقتصاديًا مخففًا من آبي، فقد يُبقي ذلك مشتري السندات بعيدًا عن السوق، عليها أن تتوخى الحذر إذا سلكت هذا الطريق.



الفائدة اليابانية

•تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أكتوبر من 45% إلى 10%.



•وأشارت سوق مقايضة الين يوم الاثنين إلى احتمال بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، بانخفاض عن 68% يوم الجمعة.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يقفز ارتفاعاً – توقعات اليوم – 06-10-2025