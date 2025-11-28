أشار رئيس حركة النهج، النائب السابق ​حسن يعقوب​، في تصريح له الى أنه "سررت كثيرا من الاجتماع الذي حصل في السراي الحكومي المخصص لمشكلة طريق ضهر البيدر، تحية لهذا الاهتمام لكن نتائج اللقاء لم تلحظ المشكلة الاساس في خلل التلزيم والمتعهد وهنا اصل المشكلة، لاننا عندما عملنا على حل مشكلة الاستملاكات وسرعنا إطلاق المشروع في عام ٢٠٠٦ وقع خلل كبير بالتعامل مع المتعهد ولم ينجز العمل رغم انقضاء ١٩ سنة، ان شريان البقاع وخط التصدير العربي بقي مرهونا وسقط مئات الضحايا. والمشكلة كما هي الفساد، رجاءً لا أمراً احيلوا الملف الى التفتيش والقضاء".

كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: أحيلوا ملف طريق البيدر الى التفتيش والقضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.