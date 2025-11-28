قوى الأمن: توقيف شخصين بالجرم المشهود أثناء قيامهما بسرقة أسلاك كهربائيّة في سن الفيل

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي عن "توافر معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بسرقة كابلات كهربائيّة في مناطق من محافظة جبل لبنان".

واشارت الى ان "على أثر ذلك، باشرت دوريّات الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه فيهما، وتوقيفهما. بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من معرفة هويّتَيهما، وهما كلٌّ من: م. ك. (مواليد عام ٢٠٠٤، مكتوم القيد) س. ح. (مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)".

وذكرت أن "بتاريخ 9-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى هذه الدوريّات من توقيفهما، بالجرم المشهود أثناء قيامهما بقطع وسرقة أسلاك كهربائيّة عائدة لإحدى الشّركات في محلّة سن الفيل، وضبطت بحوزتهما قاطع أسلاك، منشار للحديد وكابلات كهربائيّة. تم تسليم الموقوفَين مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".