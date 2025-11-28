المطران روحانا: زيارة البابا لمار شربل في عنايا لها بعد رمزي وفيها أمثولة روحية بأنه يبدأ زيارته بزيارة حج

اشار النائب البطريركي العام على نيابة صربا المارونية المطران بول روحانا، الى ان "رسالة البابا هي ليقول لنا إنه من أجل أن نعيش بسلام علينا أن نكون من فاعلي السلام".

ولفت في حديث لقناة الـLBCI، الى ان "زيارة البابا لمار شربل في عنايا لها بعد رمزي وفيها أمثولة روحية بأنه يبدأ زيارته بزيارة حج".