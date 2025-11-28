الارصاد الجوية: طقس خريفي مستقر مع انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة ابتداء من الأحد

اشارت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية الى ان "طقسا خريفيا مستقّرا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشرقي للمتوسّط مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ النهارية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وأجواء باردة خلال الليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حتى فجر يوم الأحد، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي متمركز حالياً جنوب ايطاليا والذي يقترب تدريجياً ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ​أمطار غزيرة​ أحياناً ورياح ناشطة ويستمر حتى ظهر يوم الاثنين المقبل حيث ينحسر تدريجياً".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا السبت غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل والجبال بينما ترتفع في الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر وتنشط الرياح إعتبارًا من المساء وتتكاثف الغيوم خلال الليل وتصبح الأجواء مهيأة فجرالأحد لتساقط أمطار متفرقة".

وذكرت ان "طقس الأحد غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ( بحدود ال ٤ درجات ) حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطارمتفرقة، تشتدّ غزارتها أحيانًا خلال النهار مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ60 كم/س يرتفع معها موج البحر، كما نحذّر من تشكّل السيول عل الطرقات، تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٣٠٠ متر وما فوق".

واضافت ان "طقس الإثنين غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر".