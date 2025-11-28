النشرة: الجيش نفذ عملية دهم واسعة في الشراونة وأوقف عددًا من المطلوبين وصادر سيارات وأعتدة عسكرية

أفاد مراسل الخليج 365 في البقاع بأن "​الجيش اللبناني​ نفّذ عملية دهم واسعة في حي الشراونة – بعلبك، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين، وشملت العملية تفتيش منازل عدّة، أبرزها منزل الموقوف نوح زعيتر وصهره، وصادرت القوى الأمنية عدداً من السيارات والعتاد العسكري، بالإضافة إلى ضبط وتفكيك كاميرات مراقبة في محيط المنازل المستهدفة".

