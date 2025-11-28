كوريا الجنوبية واليابان تدرسان تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2035

الرياص - اسماء السيد - سيول : تدرس كوريا الجنوبية واليابان تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم 2035، وفق ما أعلن مسؤولون الجمعة، في خطوة تعيد التعاون بينهما بعد تنظيمهما مونديال 2002.

وقال مسؤول في الاتحاد الكوري لكرة القدم لوكالة فرانس برس إن المسؤولين عن اللعبة في البلاد يدرسون خيارات مختلفة، وإن الاستضافة المشتركة مع اليابان "إحدى الاستراتيجيات الممكنة".

وأضاف "في هذه المرحلة، الاستضافة المشتركة ليست مستحيلة"، مشيرا إلى أن الخطط لا تزال في مرحلة أولى ويجب في البداية أن تتم الموافقة عليها من الحكومتين.

في المقابل، قال الاتحاد الياباني لفرانس برس إنه "يجري دراسات مختلفة" حول إمكانية تقديم ملف استضافة.

وأضاف مسؤول في الاتحاد "نحن ندرس التقدم لاستضافة كأس آسيا، ومن الصحيح أننا ناقشنا خيار الاستضافة المشتركة مع كوريا الجنوبية ودول أخرى"، متابعا "لكن لم يتم اتخاذ أي قرار ملموس حتى الآن، وسنبلغكم عندما نطلق ملفنا رسميا".

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اسم مستضيف نسختي 2031 و2035 في الوقت عينه، عام 2027.

ولم تستضف كوريا الجنوبية المسابقة الآسيوية منذ عام 1960، في حين استضافت اليابان آخر نسخة عام 1992.

وستستضيف السعودية النسخة المقبلة عام 2027.