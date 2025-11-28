بطولة فرنسا: مواجهات حامية الوطيس على قمة الترتيب

الرياص - اسماء السيد - باريس : في مواجهات حامية الوطيس على قمة الترتيب، يحلّ باريس سان جرمان المتصدر ضيفا على موناكو الجريح في أبرز مباريات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي، قبل مواجهتي مرسيليا الوصيف أمام تولوز ولنس الثالث ضد أنجيه الأحد.

بعد ثلاثة أيام من استئنافه مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز ساحق على توتنهام الانكليزي 5 3 في الجولة الخامسة، يخوض سان جرمان حامل اللقب قمة حماسية حين يسافر إلى الإمارة لمواجهة موناكو الثامن.

وبقيادة لاعب خط الوسط البرتغالي فيتينيا المتألق بتسجيله ثلاثية "هاتريك" من خماسية الفوز القاري منتصف الأسبوع، يأمل النادي الباريسي في مواصلة حصد النقاط في الدوري حيث لم يخسر في ثماني مباريات متتالية.

وتعود آخر هزيمة لسان جرمان في الدوري إلى نهاية أيلول/سبتمبر في مرسيليا 0 1 في المرحلة الخامسة، في حين سقط من بعدها أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال.

من ناحيته، مُني موناكو بخسارته الثالثة تواليا جاءت أمام رين (1 4) محليا، وسقط في فخ تعادل مُحبط أمام بافوس القبرصي 2 2 في المسابقة القارية الأم.

واستعاد نادي الإمارة جهود مهاجمه الأميركي فولارين بالوغون بعدما غاب بسبب الإيقاف، فساهم في هدف من ثنائية فريقه في قبرص، ومن المتوقع أن يعيد إحياء خط الهجوم.

مرسيليا ولنس لمواصلة الضغوط

ويتساوى مرسيليا ولنس برصيد 28 نقطة لكل منهما ويتأخران بفارق نقطتين عن سان جرمان المتصدر.

ويواصل الفريقان اللذان حققا ثلاثة انتصارات تواليا في "ليغ1"، الضغط على رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي مع اقتراب العطلة الشتوية.

في مرسيليا، أثبت الانكليزي مايسون غرينوود أنه أحد القوى الدافعة لخط الهجوم، فارضا نفسه الهداف الأكثر غزارة في الدوري منذ انضمامه إلى النادي الجنوبي عام 2024 (33 هدفا).

وبفضل الثقة المتجددة والأسلوب الهجومي المتحكم، يدخل رجال المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي مباراتهم على أرضهم أمام تولوز العاشر بثقة عالية.

في المقابل، يمر تولوز بمرحلة صعبة حيث لم يحصد سوى نقطتين في مبارياته الخمس الاخيرة من تعادلين مقابل ثلاث هزائم.

ويحلّ لنس ضيفا على أنجيه الحادي عشر ضمن سعيه لحصد النقاط الثلاث منتشيا من تحقيقه 3 انتصارات تواليا على كل من لوريان 3 0 وموناكو 4 1 وستراسبورغ 1 0 في المرحلة الماضية.

كما عكس لنس صلابة دفاعية حيث لم تتلق شباكه سوى هدف يتيم في مبارياته الأربع الاخيرة، كان خلال الفوز على موناكو في المرحلة الثانية عشرة.

معارك على البطاقات الأوروبية

خلف المراكز الثلاثة الأولى، يستمر الصراع على البطاقات الأوروبية حيث تفصل نقطتان فقط بين أربعة أندية، وتحديدا بين ليل الرابع برصيد 23 نقطة وليون السابع مع 21 نقطة.

وسيحاول ليل، صاحب ثاني أقوى هجوم في "ليغ1" (27 هدفا بالتساوي مع سان جرمان وخلف مرسيليا مع 33) الذي يواجه لوهافر الأحد، أن يُثبت جدارته كفريق يجيد التسجيل في اللحظات الحاسمة، حيث سجل 15 هدفا في الربع الاخير من عمر المباريات.

من ناحيته، يعاني ليل في الأسابيع الأخيرة حيث خسر في أربع من مبارياته الست الماضية في مختلف المسابقات، ويحتاج بشدة إلى الحفاظ على مستواه الثابت الذي اظهره في الفوز على باريس أف سي 4 2 في المرحلة الماضية.

ويأمل ستراسبورغ الخامس الذي يستضيف بريست، ورين السادس الذي يحلّ ضيفا على متز الجمعة، وليون السابع الذي يلعب على أرضه أمام نانت الخامس عشر السبت في الاقتراب من المراكز الأوروبية.

ويهدف باريس أف سي الصاعد حديثا للعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين تواليا أمام ليل وستراسبورغ 0 2، عندما يستضيف أوكسير متذيل الترتيب السبت.

وبعدما تراجع إلى المركز الثاني عشر، وبات على بُعد خطوات من آخر مركز هبوط يحتلّه متز، يحتاج باريس أف سي للنقاط الثلاث لتجنب الانزلاق إلى منطقة الهبوط.