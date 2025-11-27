دوري أبطال أوروبا: فيتينيا يقود سان جرمان لقلب الطاولة على توتنهام واستعادة التوازن

الرياص - اسماء السيد - باريس : قاد لاعب الوسط الدولي البرتغالي فيتينيا فريقه باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب الى استعادة التوازن بقلب الطاولة على ضيفه توتنهام والفوز 5 3 بتسجيله هاتريك الأربعاء على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم توتنهام مرتين عبر مهاجمه الدولي البرازيلي ريشارليسون (35) والفرنسي راندال كولو مواني المعار من سان جرمان (50)، ورد حامل اللقب بثنائية لفيتينيا (45 و53)، قبل أن يضيف الاسباني فابيان رويس الثالث (59) والاكوادوري وليام باتشو الرابع (65).

وقلص كولو مواني الفارق بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (72)، لكن فيتينيا أعاده الى سابق عهده من ركلة جزاء (76) محققا الهاتريك.

وعوض سان جرمان خسارته الاولى في المسابقة عندما سقط امام ضيفه بايرن ميونيخ الالماني 1 2 في الجولة الرابعة قبل فترة التوقف الدولية، وحقق فوزه الرابع مرتقيا الى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وثأر لخسارته امام الفريق اللندني بركلات الترجيح في الكأس السوبر الاوربية في مدينة اوديني الايطالية في بداية الموسم.

ويحل سان جرمان ضيفا على أتلتيك بلباو الاسباني في العاشر من الشهر المقبل، وسبورتينغ البرتغالي في 20 كانون الثاني/يناير، قبل أن ينهي دور المجموعة الموحدة باستضافة نيوكاسل الانكليزي في 28 منه.

وخاض قائد باريس سان جرمان قطب دفاعه الدولي البرازيلي ماركينيوس مباراته الـ500 مع نادي العاصمة الذي غاب عن صفوفه أفضل لاعب في إفريقيا الظهير الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي والموهوب ديزيريه دويه بسبب الإصابة.

وفضل المدرب الاسباني لباريس سان جرمان لويس أنريكي الدفع بخريج أكاديمية النادي كونتان نغانتو (18 عامًا) على حساب سيني مايولو والكوري الجنوبي لي كانغ إن وإبراهيم مباي، حيث لعب أساسيًا لأول مرة في دوري الأبطال، إلى جانب برادلي باركولا والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

وجلس افضل لاعب في العالم عثمان ديمبيليه على دكة البدلاء عقب تعافيه للتو من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في المباراة ضد بايرن ميونيخ، قبل أن يدخل مكان كفاراتسخيليا (79).

وكان باريس سان جرمان صاحب الافضلية في بداية المباراة وكاد لاعب وسطه الدولي الاسباني فابيان رويس يفتتح التسجيل بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (8)، وأخرى لكفاراتسخيليا من خارج المنطقة بجوار القائم الايسر (18).

وأهدر زاير إيمري فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من فيتينيا تابعها برعونة بين يدي الحارس الايطالي غولييلمو فيكاريو (32).

ونجح النادي اللندني في افتتاح التسجيل من إحدى هجماته القليلة في الشوط الأول برأسية لريشارليسون من مسافة قريبة اثر رأسية من الدولي الفرنسي راندال كولو مواني المعار من سان جرمان بعد تمريرة عرضية لأرتشي غراي (35).

وأدرك فيتينيا التعادل بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس فيكاريو (45).

وأعاد كولو مواني التقدم لتوتنهام بتسديدة قوية من مسافة قريبة اثر رأسية لغراي من مسافة قريبة ابعدها المدافع الاكوادوري وليام باتشو من خط المرمى وتهيأت امام كولو مواني الذي سددها بقوة حاول ماركينيوس ابعادها برأسه لكنها عانقت الشباك (50).

وأدرك فيتينيا التعادل مجددا بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يمين الحارس فيكاريو (53).

ومنح رويس التقدم لسان جرمان للمرة الاولى عنما تلقى كرة بالكعب من البرتغالي جواو نيفيش داخل المنطقة فسددها قوية داخل المرمى (59).

وأمَّن باتشو فوز فريق العاصمة عندما استغل دربكة امام المرمى وكرة تباطأ المدافع في تشتيتها اثر ركلة ركنية فتابعها الدولي الاكوادوري داخل المرمى (65).

وكاد البديل لي يضيف الهدف الخامس بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها فيكاريو الى ركنية لم تثمر (66).

وقلص كولو مواني الفارق عندما استغل كرة خاطئة من فيتينيا فتوغل داخل المنطقة متلاعبا بباتشو وثيو هرنانديز قبل ان يسددها قوية داخل مرمى الحارس لوكا شوفالييه (72).

ورد سان جرمان بعد أربع دقائق من ركلة جزاء انبرى لها فيتينيا بنجاح (76).