دوري أبطال أوروبا: "سوبر هاتريك" لمبابي يعيد ريال الى سكة الانتصارات

الرياص - اسماء السيد - اثينا : قاد الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد الاسباني الى استعادة نغمة الانتصارات وتحقيق فوزه الأول في أربع مباريات بتسجيله رباعية "سوبر هاتريك" الفوز على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 4 3 الأربعاء في اثينا في الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتعملق النجم الفرنسي بإحرازه ثلاثية في غضون سبع دقائق من الشوط الأول (22 و24 و29) قبل ان يضيف الرابع في الشوط الثاني (60)، لكن دفاع ريال الذي يعاني من كثرة الإصابات، استقبل ثلاثة أهداف عبر البرتغالي شيكينيو (8) والإيراني مهدي طارمي (52) والمغربي ايوب الكعبي (81).

وحقّق "النادي الملكي" فوزه الاول بعد ثلاث مباريات، من بينها تعادلان متتاليان في الدوري الإسباني حيث تقلصت صدارته للترتيب إلى نقطة واحدة عن غريمه التقليدي برشلونة، وخسارة أمام ليفربول الإنكليزي 0 1 في الجولة الرابعة من المسابقة القارية المرموقة.

كما حقّق فوزه الاول على أرض أولمبياكوس على الإطلاق من أصل ثماني مواجهات جمعتهما.

وخاض ريال اللقاء من دون حارس مرماه العملاق البلجيكي تيبو كورتوا بسبب المرض وقطب دفاعه دين هاوسن بسبب الإصابة.

ولحق كورتوا وهاوسن بالعيادة الطبية لريال مدريد والتي تضم المدافعين البرازيلي إيدر ميليتاو والالماني أنتونيو روديغر والنمسوي دافيد الابا والقائد داني كارفاخال والجناح الارجنتيني فرانكو ماستانتونو.

وخطف أولمبياكوس التقدم بهدف رائع من تشيكينيو الذي تلقى تمريرة من الكعبي فسددها "على الطاير" من نحو 20 ياردة استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الدولي الاوكراني اندريه لونين (8).

ولم ينتظر الـ"ميرينغي" طويلا لفرض التعادل، بعد ان رصد البرازيلي فينيسيوس جونيور انطلاقة مبابي الذي أفلت من رقابة دفاع أولمبياكوس، ورغم ضغط المدافع، نجح في تسديد كرة منخفضة مرت تحت يد الحارس كوستانتينوس تسولاكيس (22).

وقلب ريال تأخره إلى تقدم بعد سلسلة تمريرات ختمها التركي أردا غولر الذي أرسل كرة رائعة إلى القائم البعيد حيث تواجد مبابي دون رقابة فأودعها الفرنسي برأسه في الشباك (24).

ووقّع مبابي على هدفه الثالث في غضون سبع دقائق بعدما انطلق بتوقيت مثالي لكسر مصيدة التسلل واستقبل تمريرة مواطنه ادواردو كامافينغا خلف الدفاع، قبل أن ينهي الهجمة بهدوء في شباك تسولاكيس المتردد (29).

وسجل فينيسيوس هدفا للضيوف إثر تمريرة من مبابي قبل ان يتدخل حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) لإلغائه بداعي التسلل (33)، ثم وقف القائم حائلا دون تسجيل الفرنسي الآخر اوريليان تشواميني هدفا رابعا (36).

وأعاد البديل طارمي أولمبياكوس إلى أجواء المباراة بتقليصه الفارق من كرة رأسية إثر عرضية البديل الأرجنتيني سانتياغو هيسي (52).

لكنّ مبابي واصل توهجه، وأضاف هدفه الرابع بعد مجهود من فينيسيوس الذي تلقى تمريرة طولية رائعة، قبل ان يتجاوز القائد بانايوتيس ريتسوس ويتوغل داخل المنطقة ممررا كرة عرضية للفرنسي الذي غمزها داخل المرمى (60).

ورفع مبابي رصيده الى تسعة أهداف في خمس مباريات ضمن المسابقة القارية هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين وبفارق ثلاثة أهداف عن مهاجم غلطة سراي التركي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن.