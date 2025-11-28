قائد قطاع جنوب الليطاني بالجيش: لا ننسق مع أي طرف محلي للقيام بعملياتنا ولمسنا صفر اعتراض من قبل الأهالي

أعلن قائد قطاع جنوب الليطاني في ​الجيش اللبناني​، العميد نقولا تابت، أن الجيش لا ينسّق مع أي طرف محلي في تنفيذ عملياته داخل منطقة جنوب الليطاني، مؤكّدًا أن التنسيق يتم حصريًا مع قيادة الجيش، وأنه "لُمس صفر اعتراض" من قبل الأهالي على المهام التي ينفذها الجيش في المنطقة.

وأشار العميد تابت إلى أن الجيش نفذ حتى اليوم ٣٠٠١١ مهمة في منطقة جنوب الليطاني، وهو منتشـر حاليًا في ٢٠٠ مركز على الحدود.

وخلال جولة للإعلاميين في جنوب الليطاني، عرض الجيش حصيلة من الأعمال الميدانية، موضحًا أنه عالج ١٧٧ نفقًا منذ بدء تطبيق خطة "درع الوطن" لحصرية السلاح، وأغلق ١١ معبرًا على مجرى نهر الليطاني، وضبط ٥٦٦ راجمة صواريخ.

كما أشار الجيش خلال الجولة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفّذ خرقًا للخط الأخضر (خط الهدنة) في بلدة رميش بمساحة تُقدّر بنحو ٢٠٠٠ متر مربع تقريبًا.