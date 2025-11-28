الرئيس التونسي اعتبر دعوة البرلمان الأوروبي لإطلاق سراح المعتقلين تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لتونس

وصف الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا أصدره البرلمان الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح معتقلين بأنه "​تدخل سافر​" في شؤون تونس. وذكر بأنه استدعى الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي جيوسيبي بيرون لإبلاغه احتجاجا شديد اللّهجة لـ"عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي"، بعد لقاء جمع المسؤول الأوروبي بأمين عام "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي الاثنين. وصوّت البرلمان الأوروبي الخميس بـ464 صوتا مقابل 58 صوتا ومعارضا، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح "جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

