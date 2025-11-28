الخارجية السورية دانت الاعتداء الإسرائيلي في بلدة بيت جن: نحمّل الاحتلال مسؤولية سقوط أكثر من عشرة قتلى

دانت وزارة الخارجية السورية "الاعتداء الإجرامي الإسرائيلي في بلدة بيت جن الذي أدى إلى اشتباكات نتيجة تصدي الأهالي"، مشيرة الى ان "قوات الاحتلال أقدمت بسبب فشلها في التوغل على استهداف بلدة بيت جن بقصف وحشي".

ولفتت الخارجية الى ان "قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال"، مضيفة "نحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية العدوان الخطير ونؤكد أن استمرار الاعتداءات يهدد أمن المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، افادت قناة الإخبارية السورية عن "سقوط قتلى وجرحى في قصف للطيران الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق"، مشيرة الى ان "القصف جاء عقب محاصرة دورية إسرائيلية أثناء توغلها في البلدة واندلاع اشتباك مع الأهالي".

كما لفتت الى "استمرار تحليق طيران الاحتلال الإسرائيلي بكثافة في أجواء بلدة بيت جن بريف دمشق".