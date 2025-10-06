شكرا لقرائتكم خبر انطلاق أول أشواط سباق الملواح بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، اليوم، فعاليات سباق الملواح، الذي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض) على مدى ستة أيام، من الخامس حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

ويتنافس الصقارون يوميًّا في شوط خاص لقياس سرعة واستجابة الصقور لمسافة (200) متر نحو خط النهاية (الملواح)، فيما يشهد السباق يوميًّا تتويج عشرة فائزين في ست فئات مختلفة تقام على التوالي، تشمل الفروخ: شاهين، ومثلوث جير، وجير شاهين، وجير بيور، وحر، وجير تبع، ليصل إجمالي المتوجين في ستة أيام إلى (60) فائزًا، بجوائز إجمالية تبلغ (600) ألف ريال.

وتوج المعرض اليوم الفائزين في شوط الانطلاقة الذي خصص لفئة شاهين فرخ، حيث حقق حمد المري المركز الأول بصقره (66)، وجاء مرضي الشمري بالصقر (طلعة) في المركز الثاني، كما حقق فهد برغش المنصوري بصقره (سلمى) المركز الثالث.

ويحصل أصحاب المراكز الأولى على جوائز تتراوح بين (25) ألف ريال للمركز الأول، و(20) ألف ريال للمركز الثاني، و(15) ألف ريال للمركز الثالث، و(10) آلاف للمركز الرابع، وسبعة آلاف للمركز الخامس، وخمسة آلاف للمركز السادس، بينما يحصل الفائزون من المركز السابع حتى العاشر على أربعة آلاف و(500) ريال.

ويواصل سباق الملوح غدًا فعالياته، من خلال إقامة شوط (مثلوث جير فرخ).

يذكر أن نادي الصقور السعودي ينظم سباق الملواح لتجديد موروث الصقور ورفع الوعي به وتأصيله، من خلال الأنشطة المتعلقة بهوايته، وتمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم، لا سيما الشباب، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في هذه الهواية.

ويأتي السباق تمهيدًا لانطلاق كأس نادي الصقور ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، كأكبر تجمع للصقور في العالم، وبمشاركة صقارين سعوديين ودوليين يتنافسون للظفر بجوائز مالية ولقب كؤوس الملك عبدالعزيز وسيف الملك.