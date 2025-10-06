سعر الغاز الطبيعي يختبر الدعم-توقعات اليوم 6-10-2025

تعرض سعر الغاز بتداولات يوم الجمعة لبعض الضغوط السلبية اللحظية نتيجة لهبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 50 لنلاحظ استهدافه بذلك لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 2.310$ ومن ثم ليجدد نشاطه الإيجابي باندفاعه نحو 2.430$ ليؤكد تمسكه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا.

نشير إلى أن تمركز محور المتوسط المتحرك 55 دون الدعم الرئيسي المذكور سابقا يؤكد احتجاز السعر ضمن المسار الصاعد وليمنحه ذلك فرصة لاكتساب العزم الإيجابي الإضافي ليسهل مهمة تفعيله للهجوم الصاعد واستهدافه لمكاسب عديدة قد تبدأ من 3.550$ و3.710$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.350$ و 3.550$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع