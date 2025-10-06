الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يشكّل فجوة سعرية كبيرة-توقعات اليوم 6-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-06 05:19AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

افتتح سعر الزوج تداولات هذا اليوم بفجوة سعرية صاعدة كبيرة ليستقر بذلك فوق الحاجز المستقر عند 200.45 ومن ثم ليسجل مكاسب كبيرة باندفاعه نحو 202.10 مقتربا بذلك من الهدف الرئيسي الأول المستقر عند 202.40 والذي يشكل بدوره مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي والموضح بالرسم المرفق.

 

ما سبق يؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل الصاعد تحديدا بتقديم المؤشرات الرئيسية حاليا للعزم الإيجابي الإضافي مما يزيد من فرص تجاوزه لمستوى 202.40 وليبدأ بتحقيق مكاسب إضافية باندفاعه نحو 202.85 وصولا نحو مستوى 1.809% فيبوناتشي الامتدادي المستقر قرب 203.85.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 200.60 و 202.80 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

