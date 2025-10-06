سعر الباوند مقابل الين يشكّل فجوة سعرية كبيرة-توقعات اليوم 6-10-2025

افتتح سعر الزوج تداولات هذا اليوم بفجوة سعرية صاعدة كبيرة ليستقر بذلك فوق الحاجز المستقر عند 200.45 ومن ثم ليسجل مكاسب كبيرة باندفاعه نحو 202.10 مقتربا بذلك من الهدف الرئيسي الأول المستقر عند 202.40 والذي يشكل بدوره مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي والموضح بالرسم المرفق.

ما سبق يؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل الصاعد تحديدا بتقديم المؤشرات الرئيسية حاليا للعزم الإيجابي الإضافي مما يزيد من فرص تجاوزه لمستوى 202.40 وليبدأ بتحقيق مكاسب إضافية باندفاعه نحو 202.85 وصولا نحو مستوى 1.809% فيبوناتشي الامتدادي المستقر قرب 203.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 200.60 و 202.80

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع