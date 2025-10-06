سعر اليورو مقابل الين يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 6-10-2025

كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات إيجابية واضحة بثباته ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ تشكيله بتداولات هذا الصباح لفجوة سعرية صاعدة محققا من خلالها لاختراق الحاجز المستقر عند 175.20 ومن ثم ليستأنف تسجيله للمكاسب الإضافية باستقراره حاليا قرب 176.15.

استمرار تذبذب السعر فوق 175.20 وبمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد لنتوقع استهدافه قريبا لمحطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 176.95 و177.45 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 174.60 و 176.95

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع