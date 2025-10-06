الاقتصاد

سعر النحاس يلامس الهدف الثاني-توقعات اليوم 6-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-06 05:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تفاعل سعر النحاس مؤخرا مع إيجابية المؤشرات الرئيسية ليحافظ على ثباته الإيجابي فوق مستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي والمتمثل بمستوى 4.7500$ لنلاحظ مهاجمته حاليا للعائق المستقر عند 5.0600$ وليسجل بذلك الهدف الثاني المنتظر بالتقرير السابق.

 

قد يضطر السعر حاليا لتقديم بعض التداولات الجانبية إلا أن مواصلة تجميعه للعزم الإيجابي سيزيد فرص تجاوزه للعائق الحالي ليفتح باب تسجيله لمكاسب إضافية قد تمتد قريبا نحو 5.2000$ وصولا للهدف الرئيسي التالي المتمركز قرب 5.3200$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9100$ و 5.2000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط

