الذهب يتجاوز حاجز 3,900 دولار لأول مرة فى التاريخ

•طلب قوي على المعدن الثمين كملاذ آمن

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، لتواصل تحطيم أرقامها القياسية، خاصة بعد تجاوز حاجز 3,900 دولارًا لأول مرة في التاريخ ،في طريقها صوب الوصول إلى الحاجز النفسي التاريخي عند 4,000 دولارًا للأونصة.



يأتي هذا الصعود وسط طلب قوي على المعدن الثمين كملاذ آمن ،بسبب التطورات السياسية في اليابان وفرنسا ،واستمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.5% إلى (3,945.15 $) الأعلى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,886.99$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (3,884,20$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، ارتفع الذهب بنسبة 0.8% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت في اليوم السابق ،دعم هذا الارتفاع تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



•حققت أسعار الذهب الأسبوع الفائت ارتفاع بنسبة 3.4% ،في سابع مكسب أسبوعي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر 2024.



طلب قوي

ازداد الطلب بقوة على الذهب خلال تعاملات اليوم، مدفوعًا بتطورات سياسية مهمة في اليابان وفرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث لجأ المستثمرون إلى المعدن النفيس كملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين السياسي في أكبر اقتصادات العالم.



ففي اليابان، فوز ساناي تاكايتشي برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي " الحزب الحاكم " أثار توقعات بأن سياسة بنك اليابان التيسيرية قد تستمر لفترة أطول، نظرًا لموقفها السابق الرافض لتشديد السياسة النقدية.



وفى فرنسا ، عيّن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو يوم الأحد رولان ليسكور، الحليف المقرب للرئيس إيمانويل ماكرون، وزيرًا للمالية في الحكومة الجديدة. وجاء التعيين في وقت تواجه فيه الحكومة تهديدات مبكرة من المعارضة بإسقاطها إذا لم تتبنّ سياسات اقتصادية مختلفة عن نهج ماكرون السابق.



وفى الولايات المتحدة ، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض يوم الأحد، إن إدارة ترامب ستبدأ تسريحًا جماعيًا للموظفين الفيدراليين إذا قرر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونجرس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة "لا تُسفر عن أي نتيجة.



الفائدة الأمريكية

•حثّ عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران مجددًا يوم الجمعة على اتباع مسار حاد لخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى تأثير السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب.



•عقب بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي الأسبوع الماضي ،ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر من 90% إلى 99% ، وتراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 10% إلى 1%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثب استئناف صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى توالي تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": إن ضعف الين على خلفية انتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني قد قلّص عدد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، وقد استفاد الذهب من ذلك.



وأضاف ووترر: إن استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية يعني أن سحابة من عدم اليقين لا تزال تخيم على الاقتصاد الأمريكي، وعلى الحجم المحتمل لأي تأثير على الناتج المحلي الإجمالي.



قال المحلل في بنك يو بي إس "جيوفاني ستونوفو" : تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال هذا العام.



وأضاف ستونوفو:وبينما نتوقع المزيد من التخفيضات، من المتوقع أن يدعم هذا سعر الذهب أكثر خلال الأشهر المقبلة، حيث نرجح أن يتجاوز سعر المعدن الأصفر حاجز 4,000 دولار للأونصة قبل نهاية هذا العام.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الجمعة بنحو 0.86 طن متري،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي،لينزل الإجمالي إلى 1,014.88 طن متري.



نظرة فنية

