شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يميل نحو الإيجابية– توقعات اليوم 6-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-06 05:18AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر البلاتين تمسكه بالسيناريو الصاعد بتقديمه لإغلاقات إيجابية جديدة فوق مستوى الدعم الأولي المتمثل بمستوى 1525.00$ لنلاحظ تشكيله حاليا لاندفاع صاعد جديد بتذبذبه قرب القمة المتمثلة بمستوى 1625.00$.
مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ستدفع بالسعر للبدء بتسجيل مكاسب تاريخية جديدة بانجذابه أولا نحو 1642.00$ ومن ثم ليحاول الوصول لمستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي والمتمركز قرب 1690.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1575.00$ و 1642.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع