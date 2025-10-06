الاقتصاد

سعر البلاتين يميل نحو الإيجابية– توقعات اليوم 6-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر البلاتين يميل نحو الإيجابية– توقعات اليوم 6-10-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يميل نحو الإيجابية– توقعات اليوم 6-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-06 05:18AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر البلاتين تمسكه بالسيناريو الصاعد بتقديمه لإغلاقات إيجابية جديدة فوق مستوى الدعم الأولي المتمثل بمستوى 1525.00$ لنلاحظ تشكيله حاليا لاندفاع صاعد جديد بتذبذبه قرب القمة المتمثلة بمستوى 1625.00$.

 

مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ستدفع بالسعر للبدء بتسجيل مكاسب تاريخية جديدة بانجذابه أولا نحو 1642.00$ ومن ثم ليحاول الوصول لمستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي والمتمركز قرب 1690.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1575.00$ و 1642.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا