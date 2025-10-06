سعر البلاتين يميل نحو الإيجابية– توقعات اليوم 6-10-2025

أكد سعر البلاتين تمسكه بالسيناريو الصاعد بتقديمه لإغلاقات إيجابية جديدة فوق مستوى الدعم الأولي المتمثل بمستوى 1525.00$ لنلاحظ تشكيله حاليا لاندفاع صاعد جديد بتذبذبه قرب القمة المتمثلة بمستوى 1625.00$.

مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ستدفع بالسعر للبدء بتسجيل مكاسب تاريخية جديدة بانجذابه أولا نحو 1642.00$ ومن ثم ليحاول الوصول لمستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي والمتمركز قرب 1690.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1575.00$ و 1642.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع