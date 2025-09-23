يطرحه على مدى عامين.. تفاصيل ألبوم مصطفى قمر الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 08:14 مساءً - يضع الفنان مصطفى قمر اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم "قمر 25"؛ تمهيداً لطرحه خلال الأيام القليلة المُقبلة، بالتزامن مع انتهاء موسم صيف 2025؛ حيث يأتي ذلك بعد شهور طويلة من التحضير واختيار الأغاني والتسجيل؛ إذ تطلّب منه جهوداً ضخمةً طوال فترة تنفيذه.

عدد أغاني ألبوم مصطفى قمر الجديد

ألبوم مصطفى قمر الجديد يحمل اسم "قمر 25"؛ كونه يضم 25 أغنية متنوّعة. ومن المُقرر طرحها على أكثر من دفعة، الدفعة الأولى يُطلقها يوم 30 سبتمبر الجاري؛ تزامناً مع يوم ميلاده التاسع والخمسين؛ حيث سيطرح يومها 3 أغانٍ فقط، وهي: "حبة استجمام"، و"اللي كبرناه"، و"أصل الأيام".

مصطفى قمر يحتفل بيوم ميلاده بهذه الطريقة

وقد حمّس قمر جمهوره للألبوم الجديد؛ حيث كتب عبْر حسابه على "إنستغرام": "بمناسبة يوم ميلادي، كل سنة وأنا طيب، وبهديكم هدية في اليوم ده علشان تبقى ذكرى ماننساهاش. ألبومي الجديد قمر 25، أول 3 أغانٍ يوم 30 سبتمبر، إن شاء الله، ولسه".

مصطفى قمر يعود للتعاون مع عمرو مصطفى

ويشهد هذا الألبوم تعاوناً مع عددٍ كبيرٍ من الملحنين والموزعين والشعراء، منهم: مصطفى ناصر، فارس فهمي، محمد عبية، كريم عبد الوهاب، وكذلك عمرو مصطفى الذي يعود للتعاون معه مُجدداً بعد فترة طويلة من الغياب؛ حيث يتعاونان في 4 أغانٍ متنوّعة.

موعد طرح ألبوم مصطفى قمر الجديد

ويطرح مصطفى قمر ألبومه الجديد على مدار عامين؛ حيث سيُطلق 14 أغنية خلال الثلث الأخير من العام الجاري، فيما سيُطلق الـ11 أغنية الأخرى ضمن موسم أغاني صيف 2026؛ إذ سيحمل عدداً من المفاجآت وسْط مزيج من الألحان والأفكار الجديدة.

عودة مصطفى قمر لإصدار الألبومات

ويأتي ألبوم "قمر 25" بمثابة عودة قوية للفنان مصطفى قمر إلى ساحة الغناء بعد فترة غياب عن إصدار الألبومات، ومن المقرر أن يشكّل الألبوم محطة مميزة في مشوار قمر الفني؛ إذ يحمل عنواناً خاصاً يعكس ارتباطه بمسيرته الطويلة التي امتدت لأكثر من 25 عاماً، وقدّم خلالها عشرات الأعمال التي لاتزال حاضرة في وجدان الجمهور.



حفل مرتقَب في السعودية

وكان مصطفى قمر قد حمّس جمهوره في المملكة العربية السعودية، بعد أن نشر عبْر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس حفله الأخير هناك؛ معلناً فيه عن موعد حفله المقبل؛ تزامناً مع طرح ألبومه الجديد. حيث كتب: "جمهور السعودية غير. نتقابل قريباً في أول حفلة بعد نزول الألبوم، مصطفى قمر 25".

