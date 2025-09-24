نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى بعد اصابتها بتضخم في الكبد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 12:59 صباحاً - تعرضت الفنانة رحمة أحمد لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد مستشفيات منطقة القاهرة الجديدة من أجل تلقي العلاج اللازم. وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين إصابتها بتضخم في الكبد، وهو ما استدعى احتجازها داخل المستشفى لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها قبل السماح لها بالمغادرة والعودة لممارسة حياتها الطبيعية.
ويشاء القدر أن تتعرض رحمة أحمد لأزمة صحية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن افتتاح صالون لتجميل الأظافر، بعدما جسدت نفس الفكرة في نهاية مسلسل "80 باكو" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025. حيث شاركت رحمة جمهورها عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة الفنانات هدى المفتي، دنيا سامي، وانتصار، وهي تخبرهن بالمفاجأة قائلة: "هفتح صالون زي نهاية عبير في 80 باكو".
يمكنكِ قراءة.. المشاهير يهنئون السعودية بيومها الوطني الـ95: رسائل صادقة
وكانت رحمة أحمد قد أعلنت، انفصالها عن زوجها، وذلك خلال ظهورها كضيفة في برنامج "رامز إيلون مصر" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، مؤكدة أن تجربة الطلاق أثرت عليها بشكل كبير وتسببت في فقدانها الملحوظ للوزن، نافية د وجود أي دعاوى قضائية أو مشكلات قانونية بينها وبين زوجها السابق، مشيرة إلى أنه يقيم حالياً خارج مصر، وأن الانفصال تم بشكل ودي بعيداً عن النزاعات.
قد تحبين قراءة.. أسماء جلال نجمة سينما نهاية عام 2025 وتقدّم بطولة 3 أفلام منتظرة
أما العمل الثاني فكان مسلسل "الكابتن" مع الفنانين أكرم حسني وآية سماحة، حيث جسدت خلاله شخصية عفريتة تظهر لبطل العمل حسام والي (أكرم حسني)، حيث تدور الأحداث وحول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
ويشاء القدر أن تتعرض رحمة أحمد لأزمة صحية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن افتتاح صالون لتجميل الأظافر، بعدما جسدت نفس الفكرة في نهاية مسلسل "80 باكو" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025. حيث شاركت رحمة جمهورها عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة الفنانات هدى المفتي، دنيا سامي، وانتصار، وهي تخبرهن بالمفاجأة قائلة: "هفتح صالون زي نهاية عبير في 80 باكو".
View this post on Instagram
A post shared by Rahma Ahmed Farag (@rahma.ahmmed.farag)
يمكنكِ قراءة.. المشاهير يهنئون السعودية بيومها الوطني الـ95: رسائل صادقة
وكانت رحمة أحمد قد أعلنت، انفصالها عن زوجها، وذلك خلال ظهورها كضيفة في برنامج "رامز إيلون مصر" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، مؤكدة أن تجربة الطلاق أثرت عليها بشكل كبير وتسببت في فقدانها الملحوظ للوزن، نافية د وجود أي دعاوى قضائية أو مشكلات قانونية بينها وبين زوجها السابق، مشيرة إلى أنه يقيم حالياً خارج مصر، وأن الانفصال تم بشكل ودي بعيداً عن النزاعات.
قرار بعدم الزواج مجدداًوأكدت رحمة أحمد أنها اتخذت قراراً بعدم تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، بعد ما مرت به في حياتها الزوجية السابقة، لافتة إلى أنها تعتبر ابنها الوحيد هو أهم ما خرجت به من هذه التجربة، وقد شاركها بالفعل في مسلسل "80 باكو"، مشيدة فى نفس الوقت بطليقها قائلة:": "كنت بحبه أوي"، مشددة في الوقت نفسه على أنه كان شخصاً محترماً للغاية، لكن التجربة لم تُكلل بالنجاح.
حضور لافت في موسم رمضان 2025رحمة أحمد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بعملين دراميين، الأول هو مسلسل "80 باكو" مع هدى المفتي، والذي دار في إطار كوميدي اجتماعي داخل عالم الكوافيرات، حيث جسدت شخصية هدى "بوسي"، وهي فتاة من طبقة بسيطة تحاول جمع 80 ألف جنيه لتحقيق حلمها بالزواج من خطيبها، وسط مواقف مليئة بالتحديات والطرافة.
View this post on Instagram
A post shared by Rahma Ahmed Farag (@rahma.ahmmed.farag)
قد تحبين قراءة.. أسماء جلال نجمة سينما نهاية عام 2025 وتقدّم بطولة 3 أفلام منتظرة
أما العمل الثاني فكان مسلسل "الكابتن" مع الفنانين أكرم حسني وآية سماحة، حيث جسدت خلاله شخصية عفريتة تظهر لبطل العمل حسام والي (أكرم حسني)، حيث تدور الأحداث وحول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».